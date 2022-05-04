Определился первый финалист Лиги чемпионов

Ответный матч между "Вильярреалом" и "Ливерпулем" проходил на стадионе "Керамика - Эль-Мадригал" в Испании и завершился победой гостей со счётом 3:2.

"Вильярреал" вышел вперёд уже на 3-й минуте игры благодаря голу Булайе Диа, а на 41-й минуте испанцы забили второй мяч - автором гола стал Франсис Коклен. Таким образом, команда Унаи Эмери сравняла счёт по сумме двухматчевого противостояния.

Во втором тайме "Ливерпуль" не только ушёл от поражения, но и одержал победу, забив три мяча в ворота испанской команды. На 62-й минуте гол забил Фабиньо, а ещё пять минут спустя англичане сравняли счёт благодаря голу Луиса Диаса. Победный гол на 74-й минуте забил Садио Мане и вывел "Ливерпуль" в финал Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" одерживает волевую победу и становится первым финалистом #ЛигаЧемпионов 👏 pic.twitter.com/3TDMgQAzAG — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 3, 2022

В финале турнира команда Юргена Клоппа встретится с победителем пары "Реал" - "Манчестер Сити". Их первое противостояние завершилось победой англичан со счётом 4:3.

"Ливерпуль" в десятый раз в своей истории и в третий за последние пять лет вышел в финал Лиги чемпионов. Стоит отметить также Юргена Клоппа, который в четвёртый раз вывел свою команду в финал Лиги чемпионов - трижды с "Ливерпулем" (2022, 2019 и 2018 годы) и ещё один раз с дортмундской "Боруссией" (2013 год).

Финал Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене "Стад де Франс" в Париже.