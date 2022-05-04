Видео ⟩ Трагическая авария в Украине: погибли 27 человек

⚡️ 16 people killed, 6 injured in highway car crash in Rivne Oblast.



A minibus with passengers on board, a private car, and a fuel truck crashed on the Kyiv-Chop highway on the evening on May 3. The vehicles caught on fire.



Photos: National Police. pic.twitter.com/zm9uP95fOr — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) May 3, 2022

"Из 38 пассажиров автобуса выжили только 12. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии. Погиб также водитель микроавтобуса Mercedes Vito, который, по предварительной версии, стал виновником крупнейшей трагедии на дорогах Украины за последние 10 лет", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.

2/ He clarified that the patrolmen organized a detour of transport from Rivne and Lvov.



16 dead and 12 injured. The head of the IVA specified that the exact number of victims is being established. pic.twitter.com/9OsqXr159H — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 3, 2022

12 пострадавших в аварии госпитализированы, сообщил глава Ровенской окружной военной администрации Виталий Коваль. Он сообщил, что на участке дороги, где произошло столкновение, временно ограничено движение.

1/ The bus, which collided with a fuel truck in the Rivne region, was driving, previously, along the Kharkiv-Zgorzelets route. This was announced by the head of the Rivne Regional Military Administration Vitaliy Koval. pic.twitter.com/s0bItmRaOR — Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) May 3, 2022

Столкновение произошло на трассе Киев - Чоп недалеко от села Сытное в Дубенском районе.