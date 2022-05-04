Видео ⟩ Трагическая авария в Украине: погибли 27 человек

"Из 38 пассажиров автобуса выжили только 12. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии. Погиб также водитель микроавтобуса Mercedes Vito, который, по предварительной версии, стал виновником крупнейшей трагедии на дорогах Украины за последние 10 лет", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.
12 пострадавших в аварии госпитализированы, сообщил глава Ровенской окружной военной администрации Виталий Коваль. Он сообщил, что на участке дороги, где произошло столкновение, временно ограничено движение.
Столкновение произошло на трассе Киев - Чоп недалеко от села Сытное в Дубенском районе.
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