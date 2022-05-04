В Риге отмечается годовщина восстановления независимости Латвии

В столице размещены исторические фотографии начала 1990-х годов, и в этом году оформление городской среды нетрадиционное и отличается от прошлых лет. Такая концепция создана благодаря отзывчивости посольства Украины, фотографов и архивов.

Так, рядом с Латвийской национальной библиотекой размещен дизайнерский объект "Пламя", на пересечении бульвара Аспазияс и ул. 13 января - "Флаг свободы", а на афишных столбах и стендах - исторические фотографии. На мостах и путепроводах установлены вертикальные флаги Латвии.

В самоуправлении сообщили, что в честь праздника проходит акция "Надень народный костюм в честь Латвии!" и шествие для возложения цветов к памятнику Свободы. После шествия состоится концерт.

В культурно-развлекательном центре Hanzas perons состоится танцевальное представление. В программу мероприятий входят также творческая мастерская "Создай зеленую Латвию!", передвижная выставка "Возрождение демократии", тематические экскурсии, путешествие с поэтами и марафон латышского кино.

В конце дня состоится концерт "Во имя идей" на площади у Дома конгрессов.