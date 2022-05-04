Затлерс: русские в Латвии должны понять, что война в Украине обнажила исторические шрамы латышей

По его словам, начало войны показало силу латышского народа, забывшего о своей "крестьянской осторожности", бескорыстно помогая украинским беженцам.

"Собранные 9 миллионов евро не были даны государством - пожертвования делали сами люди. Бескорыстие людей показывает, насколько сильным стал народ Латвии", - сказал Затлерс.

Он согласен с тем, что латвийское общество очень сложное, но это и преимущество для Латвии. Латвийские русские по-прежнему боятся раскрывать свои взгляды, но этим людям нужно помочь преодолеть свою неуверенность, потому что

латыши в настоящее время демонстрируют уверенность в себе, а латвийские русские пока не могут этого сделать.

"Нужно понимать, что у людей могут быть разные взгляды, иногда неприемлемые для других, но это и есть демократия. В то же время должны быть очень жесткие меры против тех, кто поддерживает войну, рисует буквы Z, нападает на украинских беженцев. Это четкая линия, которую нельзя переходить - уважать мнения, но решительно противостоять разжиганию ненависти", - заявил экс-президент.

Затлерс подчеркнул, что можно принять радикальное разнообразие взглядов, но разногласия возникают, когда мнения начинают бороться друг с другом, создавая образ врага. Нужно меньше использовать слова "социальная фрагментация", а больше думать о хорошем в будущем и о том, что можно сделать. По его словам, русские в Латвии должны понять, что "война в Украине обнажила исторические шрамы латышского народа, и к этому нужно относиться с уважением".

"Мы видим аналогию с 1940 годом, с 50 годами оккупации, и воспоминания об этом есть в каждой семье. Те, кто не является латышами, должны считаться с этими чувствами", - призвал Затлерс.