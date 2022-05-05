"Реал" совершил невероятный камбэк в матче с "Ман Сити" и вышел в финал

Ответный матч между "Реалом" и "Манчестер Сити" проходил на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде и завершился победой хозяев со счётом 3:1. Напомним, первый матч в Манчестере завершился победой англичан со счётом 4:3.

Команды на протяжении всего матча показывали равный футбол, постоянно угрожая воротам друг друга. Чуть более предпочтительно выглядел "Манчестер Сити", который создал несколько опаснейших моментов у ворот Тибо Куртуа.

На 73-й минуте Рияд Марез вывел "Ман Сити" вперёд, сделав счёт по сумме двух встреч 5:3. Казалось, что подопечные Пепа Гвардиолы уже гарантировали себе выход в финал турнира, но в самой концовке встречи "Реал" поймал настоящий кураж.

Сначала на 90-й минуте Родриго сравнял счёт, а всего две минуты спустя в компенсированное арбитром время бразилец оформил дубль и сравнял счёт по сумме двух встреч (5:5).

На 93-й минуте защитник "Сити" Рубен Диаш нарушил правила в своей штрафной на нападающем "Реала" Кариме Бензема, после чего арбитр назначил пенальти. К "точке" подошёл француз и реализовал 11-метровый. До конца дополнительного времени счёт не изменился и "Реал" вышел в финал, победив по сумме двух встреч со счётом 6:5.

В финале "Реал" встретится с английским "Ливерпулем", который в своём полуфинале по сумме двух встреч победил испанский "Вильярреал" (2:0, 3:2).

Финал Лиги чемпионов пройдёт 28 мая на арене "Стад де Франс" в Париже.