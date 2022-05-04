Шойгу: Мариуполь взят под контроль российскими войсками

По его словам, оставшиеся украинские военные, которые находятся на территории "Азовстали" отказались сложить оружие, и сейчас "блокированы" по периметру завода, пишет Русская служба BBC.

Также он заявил, что любой транспорт НАТО, которые прибудет в Украину в целях помощи украинской армии, будет рассматриваться как цель поражения.

"США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Отмечу, что любой транспорт Североатлантического альянса, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд украинских вооруженных сил, рассматривается нами как законная цель для поражения", - заявил он. (цитата ТАСС).

Тем временем главное управление разведки минобороны Украины сообщает, что в Мариуполь прибыл первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По данным ведомства, в Мариуполе он будет готовить военный парад к 9 мая.