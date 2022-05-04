Ср, 4.05.2022
Некоторые пытаются меня жалеть, говоря: "Ничего, что ты такая нацистка, в целом ты не так плоха!". Когда спрашиваю, что будет, если начнут бомбить Латвию, отвечают, что правильно сделают! Есть и такие. Говорят, что давно здесь надо было разбомбить. Ольга, жительница Лудзы
Ольга, жительница Лудзы

Арахамия: российские войска проникли на территорию "Азовстали"

Война в Украине. "Азовсталь" ФОТО: DAVID ARAKHAMIA/AZOV HANDOUT

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия рассказал "Радио Свобода", что связь с украинскими военнослужащими на территории металлургического комплекса "Азовсталь" восстановлена.

Он добавил, что войска РФ уже попали на территорию завода. Ранее источники "Украинской правды" сообщили, что в среду, 4 мая, россияне после двухдневного обстрела прорвались на "Азовсталь".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью украинскому телевидению рассказывал, что связь с защитниками Мариуполя на территории металлургического предприятия "Азовсталь" потеряна и неизвестно, что происходит в сильно обстрелянном силами России комплексе.

Мэр Мариуполя признал, что в любом случае нужно быть благодарными героическим защитникам Мариуполя, которые задержали противника и позволили украинским силам подготовиться.

Во вторник, 3 мая, командир 12-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлеха, который находится на "Азовстали", сообщил, что на территории металлургического предприятия находится еще около 200 мирных жителей, 20 из которых дети, а также около 500 раненых украинских военных, и указал на отсутствие необходимых медикаментов и оборудования для лечения.

Он призвал к срочному прекращению огня, чтобы вывести мирных жителей на территорию, контролируемую Украиной.

Во вторник в подконтрольное Украине Запорожье прибыли еще 156 мариупольцев, укрывавшихся на территории "Азовстали". В прошлое воскресенье из Мариуполя эвакуировали более 100 мирных жителей, в субботу - 20 женщин и детей.

Всего в Мариуполе ожидают эвакуации более 100 тысяч человек, говорил ранее мэр.

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