Арахамия: российские войска проникли на территорию "Азовстали"

Он добавил, что войска РФ уже попали на территорию завода. Ранее источники "Украинской правды" сообщили, что в среду, 4 мая, россияне после двухдневного обстрела прорвались на "Азовсталь".

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью украинскому телевидению рассказывал, что связь с защитниками Мариуполя на территории металлургического предприятия "Азовсталь" потеряна и неизвестно, что происходит в сильно обстрелянном силами России комплексе.

Мэр Мариуполя признал, что в любом случае нужно быть благодарными героическим защитникам Мариуполя, которые задержали противника и позволили украинским силам подготовиться.

Во вторник, 3 мая, командир 12-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлеха, который находится на "Азовстали", сообщил, что на территории металлургического предприятия находится еще около 200 мирных жителей, 20 из которых дети, а также около 500 раненых украинских военных, и указал на отсутствие необходимых медикаментов и оборудования для лечения.

Он призвал к срочному прекращению огня, чтобы вывести мирных жителей на территорию, контролируемую Украиной.

Во вторник в подконтрольное Украине Запорожье прибыли еще 156 мариупольцев, укрывавшихся на территории "Азовстали". В прошлое воскресенье из Мариуполя эвакуировали более 100 мирных жителей, в субботу - 20 женщин и детей.

Всего в Мариуполе ожидают эвакуации более 100 тысяч человек, говорил ранее мэр.