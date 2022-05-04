Мэр Мариуполя: Потеряна связь с защитниками "Азовстали"

На вопрос, возможен ли прорыв из "Азовстали", Бойченко сказал, что "к сожалению, сегодня мы потеряли связь с ребятами. Невозможно понять, что происходит. В безопасности они или нет".

Мэр Мариуполя признал, что в любом случае нужно быть благодарным героическим защитникам Мариуполя, которые задержали противника и позволили украинским силам подготовиться.

Во вторник, 3 мая, командир 12-й Оперативной бригады Национальной гвардии Украины Денис Шлеха, который находится на "Азовстали", сообщил, что на территории металлургического предприятия находится еще около 200 мирных жителей, 20 из которых дети, около 500 раненых украинских военных и указал на отсутствие необходимых медикаментов и оборудования для лечения.

Он призвал к срочному прекращению огня, чтобы вывести мирных жителей на территорию, контролируемую Украиной.

Во вторник в подконтрольное Украине Запорожье прибыли еще 156 мариупольцев, укрывавшихся на территории "Азовстали".

В прошлое воскресенье из Мариуполя эвакуировали более 100 мирных жителей, в субботу - 20 женщин и детей.

Всего в Мариуполе ожидают эвакуации более 100 тысяч человек, говорил ранее мэр.