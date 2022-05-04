Украина сегодня: потеряна связь с "Азовсталью", африканский газ для ЕС и 600 погибших в театре Мариуполя

Страны Евросоюза планируют вместо российского газа поставлять сжиженный газ из стран Африки и развивать сотрудничество с ними, а также форсировать поставки из США. Только в 2022 году Евросоюз собирается как минимум на две трети сократить зависимость от поставок из РФ в связи с войной в Украине и односторонних изменений, которые Россия пытается внести в контракты с ЕС.

В понедельник телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине. Что на практике означает формальное объявление войны? И как в России может проходить мобилизация?

Потеряна связь с защитниками Мариуполя на территории металлургического предприятия "Азовсталь" и неизвестно, что происходит на сильно обстрелянном силами России комплексе, заявил мэр города Вадим Бойченко. Он также признал, что в любом случае нужно быть благодарным героическим защитникам города, которые задержали противника и позволили украинским силам подготовиться

На самом деле Запад поддерживает обе стороны этого конфликта, и Россия, безусловно, является главным бенефициаром. С начала своего вторжения Россия получила от Европы более 50 миллиардов евро, что более чем в десять раз превышает сумму помощи Украине. Как положить этому конец?

В результате столкновения микроавтобуса, бензовоза и пассажирского автобуса во вторник, 3 мая, в Ровенской области на западе Украины погибли 27 человек. Из 38 пассажиров автобуса выжили только 12. Водитель бензовоза выжил, но находится в тяжелом состоянии. Погиб водитель микроавтобуса Mercedes Vito, который, по предварительной версии, стал виновником крупнейшей трагедии на дорогах Украины за последние 10 лет.

Еще один перл российских дипломатов, связанны с Израилем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Украине "фактически плечом к плечу с боевиками "Азова" находятся и израильские наемники". Как утверждает Захарова, она видела доказательства, подтверждающие это. Подробностей об этих материалах она не сообщила.

Спиливший три недели назад с груди Бронзового солдата орден Александер Томас Васильев рассказал, что это был антивоенный протест, поскольку в свете происходящего в Украине ему больно видеть в Таллинне русского солдата. Однако он добавил, что сожалеет о том, что выразил свое отношение таким образом.