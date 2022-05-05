Первые впечатления: автомобиль Dacia Duster, который едет на газе

Dacia Duster ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Новый Duster остается верным своему наследию и по-прежнему является семейным внедорожником, идеально подходящим для повседневного использования и приключений на открытом воздухе. Его отличительный дизайн получил дальнейшее развитие благодаря низкому и удлиненному силуэту корпуса, это относится и к новым Y-образным дневным фарам и, впервые, к светодиодным поворотникам и 3D-решеткам, которые придают автомобилю еще более сильный характер. Кроме того, изменения в дизайне носят не только стилистический характер.

Новые формы также улучшают аэродинамическую эффективность автомобиля и, таким образом, помогают снизить расход топлива.

Внутренняя информация Dacia показывает, что в результате работы аэродинамической оптимизации выбросы CO2, например, у полноприводной модели или модели 4x4 были снижены на 5,8 г/км. Как бы не много, но это тоже может повлиять на то, какой налог за автомобиль вам придется платить раз в год.

Dacia Duster ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Как и внешний вид, салон также освежился, а обивка сидений и подголовники совершенно новые. Они тоньше, чем раньше, и улучшают видимость из кабины наружу, что является одним из важнейших аспектов безопасности. Примечательным нововведением является высокая центральная консоль с широким выдвижным подлокотником, небольшой 1,1-литровый отсек для хранения вещей и две USB-розетки для зарядки для задних пассажиров.

Два USB-разъема также расположены на передней части центральной консоли рядом с подстаканником. Сразу над ними - современный и удобный автоматический климат-контроль, а еще выше - мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном. Она поддерживает подключения Android Auto и Apple CarPlay и предлагает карту с навигацией. Поскольку в автомобиле есть камера заднего вида, центральный экран помогает ориентироваться и при движении задним ходом.

Dacia Duster ФОТО: Ingars Tenis, TVNET

Важно отметить, что в демо машине Norde

камеры также были с обеих сторон и спереди, что значительно облегчало передвижение по местности.

До леса не доехал, но в городском потоке это значит, что, переключая камеры специальной кнопкой, водитель может втиснуться в узкие места, не беспокоясь о царапинах на корпусе. Боковые камеры также могут пригодиться, если водитель боится бордюров, к которым Duster может приближаться с точностью до миллиметра. Сам Duster не боится бордюров, так шины высокие, а сама машина еще выше. Ключевое слово здесь - дорожный просвет, повышающий универсальность нового Duster как в повседневном использовании, так и в условиях бездорожья. Дорожный просвет Duster составляет 210 мм, он пригодится и зимой, которая обязательно снова вернется в конце года.

Dacia Duster ФОТО: Ingars Tenis, TVNET