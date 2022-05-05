Первые впечатления: автомобиль Dacia Duster, который едет на газе

У Бобби Макферрина была песня Don't Worry, Be Happy. На русском это может звучать как - не беспокойся, просто будь счастлив. С немного переформулированным слоганом - Don't Worry, Be Duster - к нам прибыл новый Dacia Duster, и на версии ECO-G, любезно предоставленной нам в салоне Norde (дилер Renault и Dacia) мы отправились тестировать дороги и бездорожье столицы.
Если модель с именем Duster у нас существует уже 12 лет, то концепция ECO-G может быть до сих пор многим незнакома. Проще говоря, модель Dacia с этим дополнением в названии имеет установленную на заводе систему ГБО (газобаллонное оборудование), а ECO в данном случае - это универсальное значение, поскольку характеризует, что
такой автомобиль одновременно ЭКОлогичный и ЭКОномичный.
Второй из этих аспектов в конце обосную простым сравнением реального потребления и затрат на топливо.
Dacia Duster - самый успешный внедорожник в своем сегменте: с момента его дебюта в 2010 году было продано более 2 миллионов автомобилей почти в 60 странах мира. Следуя по стопам предыдущих поколений, новый Duster предназначен как для тех, кто ищет удобный, привлекательный внедорожник, так и для тех, кто ищет
прочный, универсальный полноприводной автомобиль по особенно доступной цене, которая на латвийском рынке начинается с отметки 13 850 евро
за самую простую версию с мануальной коробкой передач и передним приводом. Стартовая цена ECO-G с ГБО стоит дороже. Цена начинается с 14 250 евро в автосалоне Norde, но более высокая покупная цена при использовании автомобиля будет быстро компенсирована более низкими расходами на топливо.
Новый Duster остается верным своему наследию и по-прежнему является семейным внедорожником, идеально подходящим для повседневного использования и приключений на открытом воздухе. Его отличительный дизайн получил дальнейшее развитие благодаря низкому и удлиненному силуэту корпуса, это относится и к новым Y-образным дневным фарам и, впервые, к светодиодным поворотникам и 3D-решеткам, которые придают автомобилю еще более сильный характер. Кроме того, изменения в дизайне носят не только стилистический характер.
Новые формы также улучшают аэродинамическую эффективность автомобиля и, таким образом, помогают снизить расход топлива.
Внутренняя информация Dacia показывает, что в результате работы аэродинамической оптимизации выбросы CO2, например, у полноприводной модели или модели 4x4 были снижены на 5,8 г/км. Как бы не много, но это тоже может повлиять на то, какой налог за автомобиль вам придется платить раз в год.
Как и внешний вид, салон также освежился, а обивка сидений и подголовники совершенно новые. Они тоньше, чем раньше, и улучшают видимость из кабины наружу, что является одним из важнейших аспектов безопасности. Примечательным нововведением является высокая центральная консоль с широким выдвижным подлокотником, небольшой 1,1-литровый отсек для хранения вещей и две USB-розетки для зарядки для задних пассажиров.
Два USB-разъема также расположены на передней части центральной консоли рядом с подстаканником. Сразу над ними - современный и удобный автоматический климат-контроль, а еще выше - мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным экраном. Она поддерживает подключения Android Auto и Apple CarPlay и предлагает карту с навигацией. Поскольку в автомобиле есть камера заднего вида, центральный экран помогает ориентироваться и при движении задним ходом.
Важно отметить, что в демо машине Norde
камеры также были с обеих сторон и спереди, что значительно облегчало передвижение по местности.
До леса не доехал, но в городском потоке это значит, что, переключая камеры специальной кнопкой, водитель может втиснуться в узкие места, не беспокоясь о царапинах на корпусе. Боковые камеры также могут пригодиться, если водитель боится бордюров, к которым Duster может приближаться с точностью до миллиметра. Сам Duster не боится бордюров, так шины высокие, а сама машина еще выше. Ключевое слово здесь - дорожный просвет, повышающий универсальность нового Duster как в повседневном использовании, так и в условиях бездорожья. Дорожный просвет Duster составляет 210 мм, он пригодится и зимой, которая обязательно снова вернется в конце года.
Новый Duster предлагает варианты автомобилей на любой вкус, так как компактный внедорожник доступен и с классическими бензиновыми турбодвигателями, и с дизельными двигателями, и с мотором Bi-Fuel, который на несколько дней заехал и в автопарк TVNET. Это трехцилиндровый 1-литровый двигатель, развивающий мощность 100 л.с. при работе на газу и 91 л.с. при работе на бензине. Переключение между видами топлива осуществляется с помощью кнопки на передней панели рядом с рулем и проходит довольно плавно. На это указывает только небольшая зеленая лампочка на соответствующей кнопке и индикатор на панели приборов, который показывает, какой из двух топливных баков Duster опустошается в данный момент.
Привод в версии ECO-G только передний, но его будет достаточно в большинстве ситуаций.
Если вам нужна система полного привода, выбирайте дизельный двигатель мощностью 115 л.с. или самый мощный 1,3-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который также является единственным силовым агрегатом Dacia Duster, сочетающимся с автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями.
За адекватную производительность и динамику можно не переживать ни в каком случае. 100 лошадиных сил для газовой модели - это немного, однако
на уровне ощущений Duster - очень динамичный автомобиль.
Особенно, когда мы говорим о скоростях, типичных для города, где самое главное - набрать скорость на светофоре и влиться в поток. На бумаге Duster мощнее и динамичнее при работе на газу, а также имеет более высокую максимальную скорость (168 против 166 километров в час). Отличия есть, но они не кардинальные, чего нельзя сказать о расходах на топливо.
Даже при реальном расходе, когда машина еще совсем свежая и не разъезженная, Duster, работающий на газу, удивительно экономичен. Если Duster потребляет в среднем в комбинированным цикле от 8,1 до 8,5 литров газа на 100 километров (по данным циклических тестов WLTP) или от 6,3 до 6,5 литров бензина при том же пробеге, получается, что
стоимость газа почти в два раза ниже, чем езда на бензине.
Для примера. Если снова взять за отправную точку 100 километров, то поездка на газе будет стоить около 6,8 евро, а бензин, необходимый для 100 километров, будет стоить около 11,2 евро. Учитывая, что использование газа ничем не отличается от использования бензина, заправка происходит под той же крышкой сбоку у Duster и мощности больше, преимущества газа будут очевидны даже неуспевающемушкольнику.
Самые важные данные: Dacia Duster ECO-G 100
Двигатель: 999 cм3, I3
Мощность: 100 л.с., 170 Нм
0-100 км/с: 13,8 с
Vmax: 168 км/ч
Топливный бак (газ/безин): 42/50 л
Среднее потребление: 8,1/ 6,3 л
Длина/ширина*/высота: 4341/1804/1633 мм
Колесная база: 2673 мм
Багажник: 478 - 1623 л
*со сложенными зеркалами
Галерея: Dacia Duster
Статья написана в сотрудничестве с Norde.
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