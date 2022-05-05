Чт, 5.05.2022
Тогда были мы и они. Сергей Кустов о погромах, первом концерте Cannibal Corpse и "Бирже"
Сергей Кустов о погромах, первом концерте Cannibal Corpse и "Бирже"

Выявлено 622 новых случая Covid-19, скончались 3 человека

Люди в парке. Иллюстративное фото ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 622 новых случая Covid-19, скончались 3 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 80 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • один человек - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших 2 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1 был вакцинирован.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 304,7 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 6166 лабораторных тестов на Covid-19, 10,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 175 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 447 были вакцинированы.

С начала пандемии умерли 5780 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 823 732 жителей Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back