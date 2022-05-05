Выявлено 622 новых случая Covid-19, скончались 3 человека
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 622 новых случая Covid-19, скончались 3 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 622 новых случая Covid-19, скончались 3 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Умершие входили в возрастные группы от 80 до 99 лет:
Из умерших 2 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1 был вакцинирован.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 304,7 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 6166 лабораторных тестов на Covid-19, 10,1% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 175 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 447 были вакцинированы.
С начала пандемии умерли 5780 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 823 732 жителей Латвии.
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