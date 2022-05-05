Арестович: Мы должны готовиться к долгой и кровопролитной войне

"Расстреливаем за один день все, что можем накопить", - так прокомментировал Арестович нехватку вооружений в украинской армии в интервью телеканалу "24".

"Это также препятствие, которое мешает нам собраться с силами для контратаки. Опасностей, существовавших в начале войны, больше не будет. Однако со всеми этими атаками придется бороться еще долго", - сказал он.

Советник главы Офиса президента Украины выразил уверенность, что замедление наступления России не только затрудняет контратаки Вооруженных сил Украины, но и истощает экономический и военный потенциал страны.

"Я не думаю, что Россия реализует свой план [захвата Украины]. Я верю, что американская военная помощь победит российские попытки. Но это, безусловно, может продолжаться месяцами, поэтому надо приготовиться, что конфликт будет долгим и кровавым", - предупредил Арестович.

Он признал, что положение на фронте действительно серьезное, потому что каждому солдату приходится терпеть потери среди личного состава и постоянно находиться между артиллерийскими и авиационными обстрелами, но в целом Россия своих целей не достигла.

10 апреля Арестович прогнозировал, что конфликт с регулярными военными столкновениями может продолжаться до 2035 года, а сейчас он оценивает, что война будет продолжаться в другом формате до 2042 года.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также признал, что окончания горячей фазы так называемой войны не следует ожидать в мае, а российско-украинская война может затянуться.

"Во-первых, мы воюем уже 30 лет. Я хочу, чтобы вы поняли, что у Российской Федерации никогда, даже при [Борисе] Ельцин, не было желания, так сказать, успокоить нас", - сказал он.

Данилов выразил уверенность, что продолжительность войны зависит от многих факторов, но в основном от поддержки украинской армии и ее партнеров.

В Минобороны Украины заявили, что по сравнению с первыми днями войны российская армия изменила тактику и ищет слабые места в украинских силах.