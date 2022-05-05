Состоится торжественное открытие газопровода из Польши в Латвию

508-километровый газопровод соединяет Литву, другие страны Балтии и Финляндию с газовым рынком Европейского союза. Протяженность трубопровода составляет 165 км в Литве и 343 км в Польше.

Газопровод начал работать 1 мая, а сегодня состоится его открытие с участием президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Польши Анджея Дуды, президента Латвии Левитса и комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон.

Позже в рамках рабочего визита Левитс отправится в Вильнюс, где получит степень почетного доктора Университета Миколаса Ромериса, сообщила агентству LETA специалист медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

Левитс удостоен звания почетного доктора за значительный вклад в демократизацию Балтийского региона, защиту приципов прав человеа и содействие европейской интеграции.