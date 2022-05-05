Рижский политик: возможные проблемы с беженцами еще впереди

По его словам, пока Рига приняла около 14 тысяч беженцев. Число вновь зарегистрированных беженцев в столице в последние недели сокращается, но по-прежнему составляет около 200 человек в день.

По оценке Клейнбергса, в настоящее время самоуправление справляется с приемом беженцев. Самые большие проблемы возникают у социальных работников, которые очень загружены. Около 2,5 миллиона евро выплачено в виде пособий беженцам.

По словам Клейнбергса, проблемы могут возникнуть по истечении 90 дней, после которых государство перестанет платить за прием беженцев. Тогда социальные работники должны будут заняться оценкой доходов беженцев, что еще больше увеличит их нагрузку.

На вопрос о том, способны ли беженцы по истечении срока сами себя обеспечивать, Клейнбергс ответил, что частично да, так как 1500 из них устроились на работу.