Кажоциньш: у России нет ресурсов для использования в войне с Украиной

По словам эксперта, война для России пока идет очень плохо. Были попытки "на скорую руку" перегруппировать боевые части, понесшие потери на севере Украины, но и удары на востоке Украины, куда были переброшены эти перегруппированные части, не принесли успехов.

"Если вы хотите вывести и реорганизовать свои силы, вы должны быть уверены, что техника находится в хорошем состоянии, а не собрана с разных сторон в надежде, что все как-нибудь заработает. Солдаты имеют очень низкий уровень дисциплины - вот почему мы видели такие зверства в Буче и в других местах. Им нужно дать возможность перевести дух. Необходимо серьезно отнестись к командной структуре, которая явно не работает", - сказал Кажоциньш, отметив, что Россия допускает ошибки даже на самом простом уровне, например, "танки идут под атаку в одиночку, где пехота противника может их довольно легко уничтожить, или пехота отправляется против хорошо укрепленных защитных позиций".

По его словам, "у россиян просто нет ресурсов для борьбы".

"Многие эксперты крупнее меня считают, что этот конфликт может растянуться на годы. Не могу сказать, что я в этом убежден. Откуда русские возьмут свои ресурсы? Например, крылатые ракеты закончились. Россияне не в состоянии производить их сами, потому что им нужны технологии, санкции против которых не позволяют их ввозить", - сказал эксперт.

Кажоциньш отметил, что российское общество пожилое, в результате чего "у него просто нет пушечного мяса, которое можно двигать вперед и уничтожать врага". "Они не добьются успеха, потому что у них нет человеческих ресурсов. (...) Что они будут делать с мобилизованными солдатами? Они не были обучены обязательной службе или были обучены заблаговременно. Им выдадут какую-то технику со складов, которая не работает или проедет пять километров и остановится. Их не обучают в подразделениях. (...) Если сейчас в России объявят мобилизацию, это займет время и может вызвать довольно много недовольства", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что Россия уже настолько слаба, что, например, в ближайшее время серьезно атаковать страны Балтии, кроме как ударами с воздуха или ракетами, будет сложно.

"Это не значит, что нам совершенно не нужно убеждать союзников дать то, чего у нас нет в данный момент. Хотя бы по бригаде в каждую страну, - сказал Кажоциньш. - Нам нужны ПВО, береговая защита, HIMARS - высокомобильный артиллерийско-ракетный комплекс, позволяющий поразить противника, когда он только собирается атаковать".

Отвечая на вопрос, будут ли приняты ожидаемые Латвией решения по усилению защиты балтийского фланга на саммите НАТО в июне, Кажоциньш был весьма осторожен, указав, что пока сложно что-то прогнозировать.

"Соединенные Штаты не хотят концентрировать свои силы в странах Балтии, где пространство для маневра относительно невелико. Поэтому они хотят держать их немного подальше, в Польше. Есть проблема в Калининграде, но с очень большой вероятностью ВВС союзников могут довольно быстро ее нейтрализовать и разгромить российские вооруженные силы, вторгшиеся в Прибалтику с фланга. Однако для того, чтобы осуществить это, может потребоваться время, и если есть даже частичная оккупация, мы теперь знаем из Украины, что это значит. Это было бы еще одно обезглавливание, которое мы пережили в 1940 году. Вот почему нам нужно достаточно сил, чтобы противостоять и удерживать столицу. Поэтому крайне важно, чтобы в Национальную гвардию влилось больше людей, и мы должны постараться, чтобы у нас на месте была бригада НАТО", - сказал эксперт.