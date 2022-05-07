ВИДЕО ⟩ Третье подряд поражение "Риги", которая выпала из тройки лидеров

В первом матче 11-го тура РФШ на выезде обыграла "Даугавпилс", который не проигрывал пять матчей подряд. Игра проходила на стадионе "Целтниекс" и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Хозяева вышли вперёд на 22-й минуте после гола Джозефа Янки, но до перерыва РФШ не только успела сравнять, но и выйти вперёд. На 36-й минуте равновесие на табло восстановил Артур Зюзин, а на 41-й минуте Андрей Илич вывел гостей вперёд.

На 53-й минуте Денис Ракель сделал счёт 3:1, а в компенсированное арбитром время Илич оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

Ещё один лидер турнирной таблицы "Валмиера" также одержала выездную победу, обыграв юрмальский "Спартак" со счётом 2:0. Голами в составе победителей отметились Раймонд Кроллис и Алиун Ндойе.

В центральном матче 11-го тура "Лиепая" на выезде обыграла "Ригу". Единственный гол на 12-й минуте забил Неманья Белакович. "Рига" могла отыграться на 75-й минуте, но Александр Филиппов не смог реализовать пенальти и переиграть Кришьяниса Звиедриса.

"Метта" на своём поле в результативном матче обыграла "Тукумс" - 3:2. Счёт на 19-й минуте открыл Бруно Мелнис, а на 32-й минуте Глеб Клюшкин удвоил преимущество хозяев. В конце первого тайма Егор Новиков записал на свой счёт автогол, а в начале второго тайма Маркус Круглаужс сравнял счёт.

Исход матча на 90-й минуте решил неоднозначный пенальти, который был назначен в ворота "Тукумса". К "точке" подошёл Лукас Вапне, который уверенно реализовал 11-метровый.

В последнем матче 11-го тура "Ауда" у себя дома обыграла "Супер Нову" - 4:1. На 13-й минуте "Ауда" вышла вперёд после гола Томислава Штркаля, которому ассистировал Божо Микулич. В середине первого тайма Мухамед Нгом удвоил преимущество хозяев, а на 29-й минуте Марко Стольник сделал счёт 3:0.

На 84-й минуте Станислав Крапухин забил в ворота "Супер Новы" четвёртый мяч, но гости всё-таки смогли размочить счёт в самой концовке встречи. На первой добавленной к основному времени минуте Дмитрий Пухов установил окончательный счёт на табло.

После 11 туров турнирную таблицу чемпионата Латвии возглавляют "Валмиера" и РФШ, которые набрали по 26 очков. На третьем месте с 25 очками идёт "Лиепая". Далее располагаются "Рига" (19 очков), "Ауда" (18), "Даугавпилс" (15), "Метта" (12), "Тукумс" (4), "Супер Нова" (3) и "Спартак" (1).

В 12-м туре чемпионата Латвии 2022 года, который состоится 9-11 мая, "Валмиера" у себя дома сыграет с "Даугавпилсом", "Тукумс" с "Аудой", "Лиепая" со "Спартаком", "Супер Нова" с "Ригой", а РФШ с "Меттой".