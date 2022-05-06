Определились финалисты Лиги Европы

"Айнтрахт" во Франкфурте обыграл "Вест Хэм" со счётом 1:0 благодаря голу колумбийского нападающего Рафаэля Борре на 26-й минуте. Первый матч между командами завершился со счётом 2:1 в пользу немецкой команды.

Во втором полуфинале шотландский "Рейнджерс" у себя дома обыграл "РБ Лейпциг" со счётом 3:1. Голами в составе победителей отметились Джеймс Тавернье, Глен Камара и Джон Ландстрем. Единственный гол в составе немецкой команды забил полузащитник Кристофер Нкунку.

Первый матч между "Рейнджерс" и "РБ Лейпциг" завершился со счётом 1:0 в пользу немецкой команды, поэтому по сумме двух матчей в финал Лиги Европы вышли шотландцы.

Таким образом, в финальном матче встретятся "Айнтрахт" и "Рейнджерс". Финал Лиги Европы пройдёт 18 мая в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан".

Отметим, что "Айнтрахт" вышел в финал международного клубного турнира впервые с 1980 года, тогда команда стала победителем Кубка УЕФА. "Рейнджерс" второй раз сыграют в финале Лиги Европы. В 2008 году шотландский клуб со счётом 0:2 уступил санкт-петербургскому "Зениту".