Нежная Александра Бойкова и её фотосессия, которая ждала прихода весны

Фурор своей фотосессией для журнала Maxim год назад произвела Елизавета Туктамышева, а совсем недавно по её стопам пошла Евгения Медведева.

17-летняя Александра Трусова пока не решилась на подобный шаг, но талантливая фигуристка примерно месяц назад порадовала подписчиков горячим видео танца в стиле стрип-пластики.

Некоторые спортсменки участие в откровенных фотосессиях воспринимают как шаг на пути к принятию себя, другие давно себя приняли и просто демонстрируют свои фигуры, над которыми работали долгие годы.

Недавно откровенными фото в своём Instagram поделилась Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским. Она опубликовала серию снимков, на которых позирует в бюстгальтере телесного цвета.

"Эти фотографии пылились в моей фотоплёнке практически год. Все это время они ждали прихода весны, потому что всегда ассоциировались именно с ней. Светлые и воздушные на картинке, в реальности же создавались в 30-градусную летнюю жару. Белый - цвет чистоты и оставшегося между проталинками снега; черный - весенняя земля, а бежевый - гармония, тепло нашего тела и окружающего мира. Ну чем не весна?" - подписала фото Бойкова.

20-летняя фигуристка долгое время не хотела выкладывать эти снимки, но в итоге всё-таки решилась показать их публике. Да, в откровенности Медведевой и Туктамышевой она пока уступает, но даже невооружённым взглядом заметен потенциал спортсменки.

"Волшебные фотографии", "Как горячо!", "Саша Бойкова - королева мира", "Ну просто богиня красоты", "Это просто вау!" - это лишь малая часть восторженных комментариев под фотосессией Александры.

Бойкова уверенно стоит на коньках с 4-летнего возраста. В одиночных выступлениях Александре долгое время не удавалось добиться высоких результатов, но переход в парное катание изменил эту ситуацию.

Вместе с Дмитрием Козловским они стали чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019, 2022) и чемпионами России (2020).

В феврале 2022-го пара отправилась на Олимпиаду в Пекине, но там Бойкова и Козловский остановились в шаге от пьедестала и заняли четвёртую строчку.