Служба безопасности проверит возможные нарушения санкций против Беларуси

Однако, в рамках уголовного производства расследуются действия, совершенные до вторжения России в Украину 24 февраля.

В интересах следствия VDD не дает дальнейших комментариев по этому делу.

Также в VDD поступила информация о ряде случаев, которые могут быть связаны с возможными нарушениями или попытками обойти санкции, введенными в отношении России с февраля. Служба в настоящее время оценивает эти случаи.

Ранее уже сообщалось, что Министерство юстиции разработает правовое решение для дальнейшего обращения с замороженными средствами и имуществом подсанкционных лиц.

Регистр предприятий также ранее выявил ряд случаев, которые могут свидетельствовать о попытках обойти санкции, введенных против России в связи с началом войны в Украине, и в которых запрошенные изменения касаются лиц, подпадающих под санкции.

В этих случаях информация была предоставлена ​​правоохранительным органам, и никаких изменений в данные реестра не вносилось.