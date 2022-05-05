Служба безопасности проверит возможные нарушения санкций против Беларуси
С конца февраля Служба государственной безопасности (VDD) возбудила одно уголовное производство в связи с возможным нарушением санкций против Беларуси, выяснило агентство LETA
С конца февраля Служба государственной безопасности (VDD) возбудила одно уголовное производство в связи с возможным нарушением санкций против Беларуси, выяснило агентство LETA
Однако, в рамках уголовного производства расследуются действия, совершенные до вторжения России в Украину 24 февраля.
В интересах следствия VDD не дает дальнейших комментариев по этому делу.
Также в VDD поступила информация о ряде случаев, которые могут быть связаны с возможными нарушениями или попытками обойти санкции, введенными в отношении России с февраля. Служба в настоящее время оценивает эти случаи.
Ранее уже сообщалось, что Министерство юстиции разработает правовое решение для дальнейшего обращения с замороженными средствами и имуществом подсанкционных лиц.
Регистр предприятий также ранее выявил ряд случаев, которые могут свидетельствовать о попытках обойти санкции, введенных против России в связи с началом войны в Украине, и в которых запрошенные изменения касаются лиц, подпадающих под санкции.
В этих случаях информация была предоставлена правоохранительным органам, и никаких изменений в данные реестра не вносилось.
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