Футболку Марадоны, в которой он забил рукой, продали за рекордную сумму

По данным пресс-службы аукциона, сумма сделки составила £7,14 млн (около €8,5 млн) - это рекордная сделка для спортивной атрибутики. Стартовая цена футболки составляла €4,98 млн.

Последние 35 лет футболка принадлежала полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся майками с Марадоной после игры. Имя нового владельца футбольной реликвии не разглашается.

Именно в этой футболке Диего Марадона вышел на поле в матче Аргентина - Англия (2:1) в рамках четвертьфинала ЧМ-86. В том матче форвард сначала забил мяч рукой (этот трюк он сам назвал "рука Бога"), а спустя несколько минут стал автором "гола столетия", который признали лучшим в истории за великолепный проход аргентинца со своей половины поля.

25 ноября 2020 года Диего Марадона скончался от остановки сердца. Ему было 60 лет.