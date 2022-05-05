Чт, 5.05.2022
Мы наблюдаем огромный рост стоимости производственных ресурсов. Это отразится на магазинах где-то через три-шесть месяцев. Мартиньш Циммерманис, председатель правления LLKC
Мартиньш Циммерманис, председатель правления LLKC
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Футболку Марадоны, в которой он забил рукой, продали за рекордную сумму

Футболку Марадоны, в которой он забил рукой, продали за рекордную сумму

ФОТО: AFP/SCANPIX

На аукционе Sotheby's за рекордную сумму продали футболку легендарного аргентинского игрока Диего Марадоны, в которой тот забил два гола на чемпионате мира 1986 года.

По данным пресс-службы аукциона, сумма сделки составила £7,14 млн (около €8,5 млн) - это рекордная сделка для спортивной атрибутики. Стартовая цена футболки составляла €4,98 млн.

Последние 35 лет футболка принадлежала полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся майками с Марадоной после игры. Имя нового владельца футбольной реликвии не разглашается.

Именно в этой футболке Диего Марадона вышел на поле в матче Аргентина - Англия (2:1) в рамках четвертьфинала ЧМ-86. В том матче форвард сначала забил мяч рукой (этот трюк он сам назвал "рука Бога"), а спустя несколько минут стал автором "гола столетия", который признали лучшим в истории за великолепный проход аргентинца со своей половины поля.

25 ноября 2020 года Диего Марадона скончался от остановки сердца. Ему было 60 лет. 

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back