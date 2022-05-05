В Ригу доставили первых раненых украинских военных

Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

Оба были доставлены в Ригу благодаря медицинскому транспорту частных лиц и частных учреждений. Одного консультировал Олаф Либерманис, микрохирург, работающий в настоящее время в Украине.

Помощь также была оказана двум мирным жителям, пострадавшим от войны.