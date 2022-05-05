Чт, 5.05.2022
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Алексей Навальный о переводе в другую колонию

В Ригу доставили первых раненых украинских военных

Врачи. ФОТО: Getty Images

В больницу травматологии и ортопедии доставлены первые два украинских военных, подтвердил Латвийскому телевидению микрохирург Мартиньш Малзубрис.

Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

Оба были доставлены в Ригу благодаря медицинскому транспорту частных лиц и частных учреждений. Одного консультировал Олаф Либерманис, микрохирург, работающий в настоящее время в Украине.

Помощь также была оказана двум мирным жителям, пострадавшим от войны.

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