В Ригу доставили первых раненых украинских военных
В больницу травматологии и ортопедии доставлены первые два украинских военных, подтвердил Латвийскому телевидению микрохирург Мартиньш Малзубрис.
В больницу травматологии и ортопедии доставлены первые два украинских военных, подтвердил Латвийскому телевидению микрохирург Мартиньш Малзубрис.
Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.
Оба были доставлены в Ригу благодаря медицинскому транспорту частных лиц и частных учреждений. Одного консультировал Олаф Либерманис, микрохирург, работающий в настоящее время в Украине.
Помощь также была оказана двум мирным жителям, пострадавшим от войны.
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