Он признал, что муниципалитет не принимал решения о демонтаже памятника и что инцидент был частной инициативой, в которой глава муниципалитета не увидел ничего предосудительного. "После российского вторжения и агрессии на Украине в Латвии началось народное движение по демонтажу памятников, где люди собираются, чтобы прославлять военную мощь России, коммунистическую идеологи", - сказал Сприндук.

Глава муниципалитета подчеркнул, что мемориальный камень находится в месте, где не было праха жертв Второй мировой войны, и там не велись бои. В последние годы на площадке для празднования 9 мая не было большого скопления людей, но в советское время там собирали студентов для обучения коммунистической идеологии.

Как сообщалось, после Второй мировой войны в Латвии были установлены мемориалы в честь советских воинов как освободителей от немецкого фашизма, прославляющие решающую роль Советского Союза и его вооруженных сил в войне, а также укрепляющие позиции коммунистической идеологии.

С 24 февраля Россия ведет боевые действия в Украине. Латвия решительно осуждает агрессию России и ее жестокое нападение на Украину, которую поддерживает белорусские власти.

Эта ситуация заставляет население европейских стран пересмотреть свое нынешнее толерантное отношение к свидетельствам победы советской армии или памятникам.

Решение о демонтаже памятников уже приняли самоуправления Огре и Елгавы.