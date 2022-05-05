В Латвии зарегистрировано почти 27 000 украинских беженцев
Согласно последним данным Министерства внутренних дел (МВД), с начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 26 907 украинских беженцев.
Согласно последним данным Министерства внутренних дел (МВД), с начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 26 907 украинских беженцев.
На сегодня 20 816 беженцам выданы виды на жительство с правом на трудоустройство в Латвии, но лишь 9953 лица воспользовались помощью комиссий по гражданской обороне по расселению. Это означает, что остальные находят место жительства самостоятельно или останавливаются у друзей и родственников, сообщила на этой неделе глава МВД Мария Голубева.
Жители Украины, имеющие биометрические паспорта и не нуждающиеся в социальной помощи или помощи в размещении, могут находиться в Латвии до 90 дней в году без уведомления государственных органов.
Как сообщалось ранее, на прошлой неделе правительство на внеочередном заседании утвердило план поддержки украинских военных беженцев на сумму до 116,277 млн евро. Он предусматривает оказание помощи 40 000 гражданских лиц Украины.
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