Рижская 2-я больница приняла на работу беженцев

Петронис отметил, что больница не только лечит жителей Украины, но и открыта для трудоустройства украинцев.

Там уже работают травматолог-ортопед, медсестра, санитар в оперблоке и уборщица из Украины. По словам Петрониса, эти люди смогли довольно хорошо влиться в коллектив.

Петронис сказал, что, несмотря на последствия пандемии, финансовые результаты прошлого года были очень хорошими и год завершился с прибылью.

По данным больницы, в прошлом году в приемном отделении был зарегистрирован 12 821 больной, а в поликлинике - 13 618 человек. Стационарных больных было 3354. Также в прошлом году в больнице было проведено 2916 операций.

Насколько это было возможно, больница продолжала развиваться и инвестировала 414 867 евро в закупку медицинского оборудования, рассказал Петронис.

По его словам, больница может похвастаться самым современным в Балтии рентгеновским оборудованием, а также новым остеоденситометрическим и высококлассным ультразвуковым оборудованием.

В больнице начали работать два альголога, также доступны нутрициолог и спортивный врач. С апреля прошлого года в больнице началась финансируемая государством реабилитация в дневном стационаре для подострых и хронических пациентов. Также начато оказание услуг по предоперационной реабилитации.

Петронис сообщил, что больница каждый год вкладывает в инфраструктуру здания, построенного в 1911 году, но для улучшения оказания услуг необходима новая пристройка, в которой разместятся приемное отделение, современная операционная, лечебные и диагностическое отделения.

Вопросы развития больницы включены в план развития Риги, и проект может быть реализован при соответствующем финансировании.

ООО Rīgas 2.slimnīca специализируется на травматологии и ортопедии с 1959 года, обеспечивая полный процесс обследования и лечения, а также круглосуточную неотложную помощь. На левом берегу Даугавы это единственная больница, оказывающая неотложную медицинскую помощь при тяжелых травмах и плановое ортопедическое лечение при различных заболеваниях скелета и суставов.

Владельцем больницы является Рижская дума. По информации Firmas.lv, в 2020 году оборот больницы составил 7 463 823 евро, а прибыль - 270 848 евро. Петронис упомянул сегодня, что в прошлом году оборот составил около девяти миллионов евро.