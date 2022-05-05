ВИДЕО ⟩ Бриедис высказался о сносе памятника в парке Победы

"Я считаю, в данный момент этот памятник не нужно трогать по трём причинам. Во-первых, снова уйдут миллионы, которых у нас нет. Во-вторых, это ещё больше расколет наше общество, в котором и так всё очень обострено. В-третьих, мы разозлим нашего агрессивного соседа. Это нам вообще не нужно. Когда всё это закончится, тогда дипломатическим путём можно всё проговорить и решить, что и как. Я бы так сделал. Я бы не стал угрожать безопасности Латвии", - сказал Бриедис.