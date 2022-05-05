ВИДЕО ⟩ Бриедис высказался о сносе памятника в парке Победы
Латвийский боксёр Майрис Бриедис в своём TikTok высказался, почему, по его мнению, не стоит сносить памятник в парке Победы.
Латвийский боксёр Майрис Бриедис в своём TikTok высказался, почему, по его мнению, не стоит сносить памятник в парке Победы.
Напомним, после российского военного вторжения в Украину в латвийском обществе началась дискуссия насчёт судьбы памятника в парке Победы.
За демонтаж монумента ранее высказались президент Латвии Эгил Левитс, мэр Риги Мартиньш Стакис, председатель Сейма Инара Мурниеце и другие политики.
Не остался в стороне и самый популярный боксёр Латвии Майрис Бриедис, которого ранее раскритиковали за отсутствие чёткой позиции в войне между Россией и Украиной.
May 4, 2022
"Я считаю, в данный момент этот памятник не нужно трогать по трём причинам. Во-первых, снова уйдут миллионы, которых у нас нет. Во-вторых, это ещё больше расколет наше общество, в котором и так всё очень обострено. В-третьих, мы разозлим нашего агрессивного соседа. Это нам вообще не нужно. Когда всё это закончится, тогда дипломатическим путём можно всё проговорить и решить, что и как. Я бы так сделал. Я бы не стал угрожать безопасности Латвии", - сказал Бриедис.
Напомним, свой следующий бой Бриедис проведёт 2 июля в Австралии против местного боксёра Джея Опетайи.
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