Еврокомиссар: нефтяное эмбарго скажется сильнее на России, чем на странах ЕС

Политик пояснила, что представленный в среду Европейской комиссией (ЕК) проект санкций предусматривает полное эмбарго, как для сырой нефти России, так и для нефтепродуктов, которые поставляются по морю или трубопроводам.

"Однако, целью нашего предложения является эмбарго, влияющее на Россию больше, чем на нашу собственную экономику. Мы сделаем все надлежащим образом, чтобы все наши страны имели возможность найти альтернативных поставщиков", - сказала Симсон в четверг возле Вильнюсе, где принимала участие в открытии соединения между Польским и Литовским газопроводом.

Комиссар признал, что "крупные вызовы" - это страны, у которых нет выхода к морю или нефтяного терминала.

"Однако все страны-члены ЕС могут отказаться от российской нефти, и это в основе шестого пакета санкций", - сказала Симсон, напомнив, что ЕС в первом пакете санкций обратился против российских предприятий по переработке нефти.

Комментируя европейскую зависимость от российского газа, комиссар отметила, что позиции стран ЕС в настоящее время намного лучше, чтобы отказаться от этого ресурса, чем это было в 2014 году, когда Россия оккупацией Крыма начала свою атаку на Украину.

На прошлой неделе Россия закрыла поставку газа Болгарии и Польше, так как они отказались подчиняться требованию Кремля оплачивать газ рублями.

Еврокомиссия предупредила, что Россия также может действовать и в отношении других стран-членов ЕС, и призвала их не подчиняться давлению. ЕС обещал "немедленный, единый и скоординированный" ответ на действия российской газовой компании "Газпром".