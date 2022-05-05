Левитс: газовое соединение между Польшей и Литвой усилит безопасность стран Балтии и Финляндии

Как сообщила специалист медиацентра канцелярии президента Элина Креса, Левитс в четверг принял участие в церемонии открытия польско-литовского газового соединения в Литве, подчеркнув, что открытие соединения является важным моментом не только для Литвы и Польши, но для всего Балтийского региона и Финляндии.

"Это историческое событие в интересах всей Европы. Таким образом, мы помогаем укрепить энергетическую безопасность Европы. Мы доказываем, что являемся безопасным регионом европейского развития и обеспечиваем наше политическое и экономическое будущее и процветание", - сказал президент.

Президент указал, что необходимо укреплять энергетическую безопасность, а также диверсифицировать источники энергии, чтобы Европа была более независимой от различных событий, которые трудно предсказать. Он подчеркнул, что Латвия смотрит в будущее, когда будут завершены другие проекты региональной газовой инфраструктуры в Литве, Латвии, Эстонии, а также Финляндии и Польше.

В то же время Левитс отметил, что крупнейшее в регионе подземное хранилище газа в Инчукалнсе и в ближайшие годы будет играть важную роль в укреплении энергетической независимости. Газохранилище может играть большую роль в том, чтобы накапливать газ, когда цена на него ниже, чтобы затем использовать его при повышении цены. Президент отмечает, что теперь стратегически важное Инчукалнское газохранилище связано со всей Европой через Литву, через это соединение с Польшей.

Газопровод между Польшей и Литвой введен в эксплуатацию 1 мая 2022 года. Протяженность газопровода составляет 508 километров, и природный газ может поступать в обоих направлениях. Новый газопровод эффективно расширяет европейский газовый рынок и укрепляет энергетическую независимость стран Балтии и финского региона.