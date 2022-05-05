Украина сегодня: задержание Шария, планы на Молдову и подожженные военкоматы

По словам СБУ, правоохранительные органы Испании 4 мая 2022 года задержали украинского журналиста и политика Анатолия Шария. Это стало возможно благодаря тесному взаимодействию Службы безопасности Украины с Офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Украина должна готовиться к длительному и кровавому конфликту, предупредил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

О длительности конфликта беспокоится и президент Беларуси Александр Лукашенко. В интервью агентству The Associated Press он сказал, что не ожидал, что "операция" России в Украине будет идти так долго.

Но некоторые эксперты, например, бывший глава Бюро по защите Сатверсме Янис Кажоциньш, уверены в том, что у России "не хватает пушечного мяса" и нет ресурсов, чтобы бросить их на войну с Украиной.

Между тем не все жители Латвии рады беженцам. Например, из-за отношения местных жителей (в частности: повреждения автомобиля и случая плохого обращения с детьми в школе) украинская беженка, работавшая в роддоме, приняла решение покинуть Латвию.

При этом в Латвию уже доставили первых двух раненых украинских военных. Один из бойцов находится в тяжелом состоянии, другой - в состоянии средней тяжести.

А всего, согласно последним данным Министерства внутренних дел (МВД), с начала войны России против Украины в Латвии зарегистрировано 26 907 украинских беженцев.

Украинский "Канал 24" со ссылкой на источники в контрразведке сообщает, что Россия разработала "ясный план" вторжения в Молдову. Датой вторжения может стать 9 мая или один из следующих дней, а поводом - признание Россией независимости Приднестровья.

В России после вторжения в Украину начали поджигать военкоматы. Новости о поджогах приходили уже из шести регионов. Последний такой случай произошел в Нижневартовске - там в здание военкомата бросили бутылки с коктейлями Молотова.