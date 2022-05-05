Орбан: новые санкции ЕС навредят Венгрии больше, чем России

Европейская комиссия в среду подала на утверждение странам-членам пакет санкций, направленных против России, который предусматривает полное эмбарго на российскую нефть, а также санкции на несколько десятков человек.

Орбан в письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен выразил мнение, что новый пакет санкций ЕС угрожает единству ЕС и его принятие было бы исторической ошибкой.

Венгрия, Словакия и многие другие страны пока возражают против этих санкций, желая получить право на несоблюдение нефтяного эмбарго.

Новостной сайт index.hu процитировал письмо Орбана о том, что для утверждения предложенных санкций требуются крупные инвестиции в альтернативную инфраструктуру доставки и основные реформы в отрасли нефтепереработки в Венгрии.

В письме также выражаются опасения, что санкции вызовут дальнейший рост цен на энергию, если ЕС не сможет принять достаточные коррективы для устранения этого.

Согласно данным Международного энергетического агентства, в прошлом году Венгрия почти половину сырой нефти и нефтепродуктов получила из России.