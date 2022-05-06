Европарламент выступил за новые санкции против РФ в сфере транспорта

Европарламент призвал ЕС усилить транспортное сообщение с Украиной и ввести дополнительные санкции в отношении России. Об этом говорится в резолюции о "влиянии незаконной агрессивной войны России против Украины на транспортный и туристический сектора", принятой в четверг, 5 мая, на пленарном заседании в Страсбурге. Как сообщает корреспондент DW, за нее голосовали поднятием рук, поэтому неизвестно, сколько именно евродепутатов поддержали документ.

Как правило, электронное голосование не проводят в тех случаях, когда нет никаких сомнений в его результатах. Резолюция "решительно осудила намеренные атаки российских сил на транспортную инфраструктуру Украины, что препятствует способности украинских властей эвакуировать гражданское население и транспортировать товары первой необходимости для нуждающихся". Депутаты также призвали Брюссель предоставить Киеву финансовую помощь для восстановления его транспортной инфраструктуры.

Евродепутаты ставят в пример работник БелЖД

В резолюции отмечается "храбрость работников транспорта в Украине, рискующих жизнью, продолжая работать, чтобы транспортировать людей и товары". Отдельно евродепутаты упоминают героизм украинских железнодорожников.

"Европарламент отмечает героизм некоторых белорусских работников железной дороги, саботировавших переброску российских сил, которые атаковали Украину, и призывает всех граждан России и Беларуси следовать их примеру гражданского сопротивления этой жестокой агрессивной войне", - сказано в резолюции.

Речь, по-видимому, здесь идет об инцидентах на Белорусской железной дороге, которые привели к задержке движения поездов. Являются ли они сознательными актами саботажа с целью помешать перевозке по территории Беларуси российских военных и боевой техники, на данный момент однозначно установить не удалось.

Развитие транспортного сообщения между ЕС и Украиной

Евродепутаты призвали Еврокомиссию "поддержать Украину и ее усилия улучшить железнодорожное сообщение между Украиной и ЕС". В частности, проложить новые пути сообщения. Кроме того, в документе приветствуется восстановление железнодорожных и водных путей между Румынией и Украиной.

Европарламент также поддержал предложение Еврокомиссии заключить с Украиной и Молдовой соглашения о частичной либерализации автомобильного грузового транспорта и призвал "немедленно" его подписать и начать временное применение. По инициативе польских евродепутатов в резолюцию был внесен призыв к Еврокомиссии начать переговоры с Киевом о либерализации железнодорожного и речного грузового транспорта.

Кроме того, в документе подчеркивается важность развития "инфраструктуры двойного назначения", ведущей к восточным границам Евросоюза. Напомним, что поставки оружия в Украину осуществляются по суше через территорию стран ЕС.

Евродепутаты призывают к санкциям против РЖД

Помимо этого, в резолюции приветствуются уже введенные Западом санкции в отношении России, а также содержится призыв к ЕС "продолжить оценивать и принимать дальнейшие эффективные санкции в транспортном секторе, чтобы подорвать финансирование военной машины Путина".

В апреле Евросоюз запретил заходить в свои порты судам под российским флагом. Резолюция же призывает расширить это ограничение на все корабли, которые заходят в порты в России на своем пути в или из европейских гаваней. Также предлагается запретить заправляться в РФ и с российских кораблей тем судам, которые хотят заходить в порты ЕС.

Железнодорожное сообщение остается единственным видом транспорта, которого еще не коснулись европейские санкции в отношении РФ. В этой связи Европарламент выразил сожаление, что до сих пор не введен прямой запрет на транспортные операции с участием РЖД, хотя против этой компании уже действуют финансовые ограничение ЕС.

Депутаты резко осудили указ президента России, позволяющий авиакомпаниям из РФ оставлять в своей собственности иностранные самолеты, находящиеся у них в лизинге. "Европарламент настаивает на том, что c такой кражей нельзя мириться и требует немедленного возвращения самолетов их законным владельцам", - указывается в документе.