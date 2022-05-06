Пт, 6.05.2022
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Янис Кажоциньш, экс-глава Бюро по защите Сатверсме

Выявлено 314 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек

Люди на газоне в Верманском парке ФОТО: Zane Bitere/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 314 новых случаев Covid-19, скончались 9 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 50 до 59 лет;
  • два человека - в возрасте от 60 до 69 лет;
  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • три человека - в возрасте от 80 до 89 лет;
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Из умерших 7 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, двое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 280,8 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 4094 лабораторных теста на Covid-19, 7,7% из них оказались положительными. Из выявленных зараженных 80 человек не были привиты против коронавируса или не завершили курс вакцинации, 234 были вакцинированы.

С начала пандемии умерли 5789 человек, зараженных Covid-19, инфекция лабораторно подтверждена у 824 046 жителей Латвии.

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