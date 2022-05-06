Пт, 6.05.2022
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  • Представитель НВС: Есть информация, что Украина 9 мая планирует нанести удар по Крымскому мосту

Представитель НВС: Есть информация, что Украина 9 мая планирует нанести удар по Крымскому мосту

ФОТО: EPA/Scanpix

Имеется информация, что Украина 9 мая планирует нанести удар по Крымскому мосту, заявил в интервью Латвийскому радио представитель Национальных вооруженных сил (НВС) капитан Янис Слайдиньш.

По словам Слайдиньша, в плане вооружения у Украины есть такая возможность, и удачное проведение операции стало бы моральным подъемом для страны.

"Такая вероятность должна поддерживаться, так как после поставок западных стран у Украины есть возможность нанести удар по этому стратегически очень важному мосту", - рассказал представитель НВС.

По словам Слайдиньша, повреждение Крымского моста стало бы серьезным ударом по России, так как по нему поставляются резервы для всего южного направления.

Он указал, что российская сторона пытается поддерживать высокую интенсивность боев, держа резервы сил Украины в непрерывном напряжении, кроме того, военные учения проходят в Беларуси.

По словам Слайдиньша, цель учений - привлечь резервы сил Украины к белорусской границе, ослабив таким образом другие секторы фронта, если резервы сил Украины разделены. Россия может использовать это, чтобы перейти в масштабное контрнаступление.

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