Украинские власти показали интервью с "бабушкой с флагом"

Как говорится в публикации в Telegram-канале центра, женщину зовут Иванова Анна Ивановна, а интервью с ней было записано в харьковской больнице, куда она с мужем была эвакуирована после того, как их дом пострадал от минометного обстрела.

На опубликованной ЦСУ видеозаписи пенсионерка рассказывает, что перепутала украинских солдат с российскими и хотела уговорить их перестать громить село. "Я думала поздравить россиян, что пришли, сказать, чтобы больше не громили тут, а мирно решали вопросы", - рассказывает она. "Паршиво конечно, что Россия пошла с войной на нас, очень паршиво. Я не думала, что вот так будет громыхать у нас", - говорит женщина. Голос за кадром отвечает ей, что теперь она "знаменитость". "Лучше бы моей знаменитости не было, и войны не было", - отвечает пенсионерка.

В трехминутном видео, опубликованном ЦСУ, рассказ бабушки занимает около минуты, он периодически прерывается монтажными склейками. Остальное видео состоит из рассказа украинского бойца с позывным Кадет, у которого закрыто лицо. Он находится во дворе дома пенсионерки и показывает найденную здесь мину. "Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев - помощь, ее внук спасается в Польше, когда она узнала про Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше", - цитирует ЦСУ слова украинского военного.

"Бабушка с красным флагом"

Образ пенсионерки стал активно использоваться российской пропагандой после появления видео, на котором она вышла к солдатам ВСУ, перепутав их с россиянами, с советским флагом в руках. "Очень ждали вас и молились за вас и за Путина и за весь народ", - говорит бабушка на видео. Военнослужащие после этого забрали у нее флаг и бросили его на землю, а самой бабушке предложили продукты, от которых она отказалась. "За этот флаг мои родители погибали, а вы наступаете", - сказала она военному.