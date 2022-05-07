Мадлен Райт: лишилась карьеры в футболе, но стала звездой OnlyFans

Мадлен Райт сначала тяжело переживала расставание с английским футбольным клубом "Чарльтон":

"Этот клуб был семьёй - и их решение разбило мне сердце. Так что после расторжения контракта было сложно. Я не знала, смогу ли дальше играть в футбол. Будет ли кто-то готов подписать меня?"

Видео с 23-летней блондинкой подхватили все английские газеты, она мгновенно оказалась в центре внимания. Речи о футболе не было. Решения клуба Мадлен ждала почти неделю, но после разговора с главным тренером шансов остаться в команде не было.

Райт отмечает, что она была молодой и не понимала, какая на ней ответственность.

"Я была готова играть среди любителей. В тот момент я поняла, скольких людей подвела этим поступком. Раньше мне доводилось тренировать детей - и они смотрели на меня с восхищением. Я чувствовала себя виноватой перед всеми людьми на свете", - цитирует девушку Sport.ru.

Так за считанные дни Мадлен Райт превратилась в звезду таблоидов. Соцсети футболистки набирали популярность, а следом пришли рекламодатели.

Теперь она понимает, что после того видео для неё открылись другие возможности. С ней начали связываться бренды одежды и предлагать рекламу. Некоторые клиенты сразу стали говорить о бикини.

"Люди в социальных сетях меня ненавидели. Стыдили за содеянное - ведь я больше не могла быть футболисткой, команды ничего не предлагали. Есть ощущение, что футбольный мир возненавидел меня. Но я нашла новый", - признавалась Мадлен.

Теперь она ни о чём не жалеет. По данным СМИ, Райт зарабатывает по 600 тысяч евро в год.

Количество её рекламодателей только растёт.

Кроме стандартных соцсетей, у неё есть профиль в OnlyFans (сервис, где за деньги можно смотреть закрытые фото). Подписка стоит около 30 евро.

Раньше Мадлен не могла решиться на такое, потому что у неё была репутация. Постепенно она поняла, что это новые возможности. Так она заработала достаточно, чтобы купить себе дом. Теперь Мадлен хочет "построить империю".

Известно, что число подписчиков Мадлен Райт растёт в геометрической прогрессии: во всех соцсетях аудитория выросла более чем в десять раз.

У страницы Мадлен в OnlyFans 17 тысяч лайков. Райт занимает шестое место в списке звёзд сервиса. Лидирует бывшая звезда UFC Пейдж Ванзант - у неё 1,2 миллиона лайков.

И хотя Райт прекрасно зарабатывает в соцсетях, она всё ещё мечтает о футболе. Она понимает, что у неё есть все - роскошь, возможность путешествовать и т. д. Тем не менее Мадлен мечтает когда-нибудь всё начать заново.