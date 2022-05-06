"Путинские пропагандистские мальчики": Линуса Виделля и других шведов критикуют за игру в финале КХЛ

В финале КХЛ 30 апреля победу одержал московский ЦСКА, обыгравший магнитогорский "Металлург" в финальной серии Кубка Гагарина со счётом 4:3.

После победы в Кубке Гагарина ЦСКА разместил в своем Twitter-аккаунте снимок, на котором видно, что (бывшие) хоккеисты сборной Швеции Клас Дальбек и Адам Рейдеборн рады победе.

Пользователи Twitter принялись критиковать двух шведских хоккеистов.

"Надеюсь, они никогда не будут представлять сборную Швеции", - написал возмущённый пользователь Twitter.

Лейфби же раскритиковал как чемпионов, так и бывшего нападающего рижского "Динамо" Линуса Виделля, представлявшего "Металлург" в финальной серии.

"Не нужно иметь степень бакалавра, чтобы понять, как плохо выглядит эта картина. Линус Виделль представлял проигравшую команду. Это трио, как и другие шведы, предпочло завершить сезон в России в роли путинских пропагандистских мальчишек", - написал журналист.

Хоккейные федерации Швеции и Финляндии уже объявили, что игроки, игравшие в России в этом сезоне с начала войны в Украине, а также те, кто будет играть в России в следующем сезоне, не будут допущены к игре в своих национальных сборных.

Swedish duo of champions 🇸🇪🇸🇪



Klas Dahlbeck & Adam Reideborn pic.twitter.com/N0rynioimL — KHL (@khl_eng) April 30, 2022