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"Путинские пропагандистские мальчики": Линуса Виделля и других шведов критикуют за игру в финале КХЛ

Линус Виделль ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Шведские хоккеисты, сыгравшие в финале Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), подверглись резкой критике со стороны шведского спортивного журналиста Маркуса Лейфби.

В финале КХЛ 30 апреля победу одержал московский ЦСКА, обыгравший магнитогорский "Металлург" в финальной серии Кубка Гагарина со счётом 4:3.

После победы в Кубке Гагарина ЦСКА разместил в своем Twitter-аккаунте снимок, на котором видно, что (бывшие) хоккеисты сборной Швеции Клас Дальбек и Адам Рейдеборн рады победе.

Пользователи Twitter принялись критиковать двух шведских хоккеистов.

"Надеюсь, они никогда не будут представлять сборную Швеции", - написал возмущённый пользователь Twitter.

Лейфби же раскритиковал как чемпионов, так и бывшего нападающего рижского "Динамо" Линуса Виделля, представлявшего "Металлург" в финальной серии.

"Не нужно иметь степень бакалавра, чтобы понять, как плохо выглядит эта картина. Линус Виделль представлял проигравшую команду. Это трио, как и другие шведы, предпочло завершить сезон в России в роли путинских пропагандистских мальчишек", - написал журналист.

Хоккейные федерации Швеции и Финляндии уже объявили, что игроки, игравшие в России в этом сезоне с начала войны в Украине, а также те, кто будет играть в России в следующем сезоне, не будут допущены к игре в своих национальных сборных.

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