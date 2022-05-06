Пт, 6.05.2022
Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Александр Лукашенко, президент Беларуси
Александр Лукашенко, президент Беларуси

Страны Балтии призывают ООН обеспечить безопасную доставку украинского зерна

Зерно. ФОТО: dlmdouglas/ Shutterstock

Страны Балтии призывают Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), сообщество ООН и ответственные агентства ООН обеспечить безопасную транспортировку украинского зерна из морских портов, захваченных и заблокированных Россией.

Такой призыв был озвучен в четверг на заседании Совбеза ООН, сообщило в пятницу Министерство иностранных дел Литвы.

Комментируя совместное заявление Эстонии, Латвии и Литвы, постоянный представитель Литвы при ООН Ритис Паулаускас сказал, что после того, как Россия заблокировала морские порты страны, Украина не может экспортировать 20 млн тонн зерна, собранного в прошлом году.

"Совет безопасности, сообщество государств ООН и ответственные агентства ООН должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы разблокировать украинские порты и обеспечить безопасный проход судов-зерновозов через украинские территориальные воды Черного моря", - отметил Паулаускас в пресс-релизе.

Он также подчеркнул, что Украина является пятым по величине экспортером пшеницы, и что если Россия продолжит обстреливать и бомбить территорию Украины, земледельцы этой страны не смогут обеспечить посев.

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