Арестович: Армия РФ попытается преподнести подарок Путину и к 9 мая занять "Азовсталь"

"Я ясно усматриваю желание занять завод "Азовсталь". Оккупанты хотят преподнести Путину победу на 9 мая. Лучший подарок правителю - голова врага. Российские силы вложили в занятие "Азовстали" чрезвычайно большие силы", - указал Арестович.

По его словам, в его распоряжении есть информация, что на территории завода уже три дня происходят непрерывные нападения и бои.

В свою очередь глава бюро президента Украины Андрей Ермак сообщил, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и из города удалось эвакуировать еще примерно 500 украинцев.

"Осуществили очередной этап сложных операций по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось эвакуировать примерно 500 гражданских лиц", - сообщил Ермак в Telegram.

Он подтвердил, что попытки спасти всех находящихся в разрушенных местах гражданских лиц и солдат продолжаются.

О том, что с территории "Азовстали", Мариуполя и ближайших районов удачно были эвакуированы около 500 человек, сообщил и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Он выразил надежду, что Москве и Киеву удастся договориться о дальнейших гуманитарных паузах, чтобы можно было доставить гражданских лиц в безопасность.

Ранее сообщалось, что операцию по эвакуации обеспечивают ООН, Красный Крест и воюющие стороны.

В конце прошлой неделе в ходе аналогичной совместной операции с территории "Азовстали" был эвакуирован 101 человек.

В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что в среду из Мариуполя и ближайших жилых мест по гуманитарному коридору были эвакуированы 344 человека.

На территории завода "Азовсталь", где в окружении остаются украинские военнослужащие, находятся и несколько сотен гражданских лиц.