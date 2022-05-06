Арестович: Армия РФ попытается преподнести подарок Путину и к 9 мая занять "Азовсталь"
Советник руководителя бюро президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия до 9 мая попытается занять завод "Азовсталь" в Мариуполе, пишет УНИАН.
Советник руководителя бюро президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия до 9 мая попытается занять завод "Азовсталь" в Мариуполе, пишет УНИАН.
"Я ясно усматриваю желание занять завод "Азовсталь". Оккупанты хотят преподнести Путину победу на 9 мая. Лучший подарок правителю - голова врага. Российские силы вложили в занятие "Азовстали" чрезвычайно большие силы", - указал Арестович.
В свою очередь глава бюро президента Украины Андрей Ермак сообщил, что с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе и из города удалось эвакуировать еще примерно 500 украинцев.
"Осуществили очередной этап сложных операций по эвакуации людей из Мариуполя и "Азовстали". Могу сказать, что нам удалось эвакуировать примерно 500 гражданских лиц", - сообщил Ермак в Telegram.
Он подтвердил, что попытки спасти всех находящихся в разрушенных местах гражданских лиц и солдат продолжаются.
Он выразил надежду, что Москве и Киеву удастся договориться о дальнейших гуманитарных паузах, чтобы можно было доставить гражданских лиц в безопасность.
Ранее сообщалось, что операцию по эвакуации обеспечивают ООН, Красный Крест и воюющие стороны.
В конце прошлой неделе в ходе аналогичной совместной операции с территории "Азовстали" был эвакуирован 101 человек.
В среду вечером президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении сообщил, что в среду из Мариуполя и ближайших жилых мест по гуманитарному коридору были эвакуированы 344 человека.
На территории завода "Азовсталь", где в окружении остаются украинские военнослужащие, находятся и несколько сотен гражданских лиц.
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