СГБ: 9 мая существуют риски провокаций и конфронтации

Принимая во внимание жестокие военные преступления российских вооруженных сил в Украине,

СГБ 9 мая призывает население не идти к памятнику советским воинам в парке Победы и другим памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, сообщили агентству LETA в СГБ.

В этом году 9 мая в Латвии объявлено днем памяти жертв на Украине, а публичные мероприятия, прославляющие оккупацию Латвии СССР или выражающие поддержку России, несовместимы с присвоенным 9 мая статусом траурного дня.

Собрания людей и торжественное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, служба считает открытым пренебрежением к миллионам людей, в том жителей Латвии, которые погибли или сильно пострадали от коммунистического режима СССР.

Неуважением считается и индивидуальное возложение цветов к памятникам, прославляющим оккупацию Латвии, а также любые другие публичные действия в поддержку России. В то же время эти действия являются косвенным оправданием нынешних преступлений России против человечества, преступлений против мира и военных преступлений.

"В этом году Россия в очередной раз показала себя как агрессор, готовый во имя своих имперских амбиций открыто игнорировать право на самоопределение другого независимого государства, беспощадно убивать его народ, уничтожать больницы, школы и другие важные объекты, которые не представляют ни малейшей угрозы для России", - говорит глава СГБ Нормунд Межвиетс.

В этом году СГБ в связи с 9 мая уделяет повышенное внимание событиям в Латвии и информационному пространству, чтобы выявить возможные угрозы интересам национальной безопасности Латвии. В своей работе СГБ тесно сотрудничает с Государственной полицией. 9 мая СГБ также будет работать в усиленном режиме.

Анализ информации, проведенный СГБ, показывает, что существуют риски провокаций и конфронтации 9 мая, особенно в обычных местах проведения мероприятий.

Хотя в стране запрещена организация массовых развлечений и празднований в день памяти жертв войны в Украине, 9 мая могут быть предприняты попытки обойти запрет. Также 9 мая есть риски конфронтации между прокремлевски настроенными лицами и представителями общественности, осуждающими агрессию России против Украины.

9 мая СГБ призывает людей воздержаться от реакции на провокационные действия, а также не участвовать в противоправных действиях. Толерантности к оправданию и прославлению военных преступлений, совершенных российскими вооруженными силами, не будет.

СГБ напоминает, что за оправдание геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, а также за действия, направленные на возбуждение межнациональной розни, предусмотрено уголовное наказание.

СГБ в сотрудничестве с Госполицией также будет уделять особое внимание тем, кто использует в день траура элементы, символизирующие российскую агрессию, в том числе буквы Z и V, георгиевскую ленту и российский флаг.

Людей, имеющих информацию о запланированных на 9 мая провокациях, просят сообщать в СГБ по телефону 67 208 964, электронной почте dd@vdd.gov.lv в любое время суток.

Нормативные акты не запрещают возложение цветов к памятникам в индивидуальном порядке, однако ранее начальник Госполиции Арманд Рукс призвал общество понять, что этот год не такой, как предыдущие, и участие в любого рода мероприятиях и празднование 9 мая будет использовано российской пропагандой для оправдания войны в Украине.