Журналист Bellingcat: Лавров был в шоке, когда Путин начал полномасштабную войну

"Даже Лавров до конца верил, что это будет что-то похожее на угрозу войны, но реально - только в ДНР и ЛНР", - сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Грозев.

"Он сам был в шоке, когда узнал, что будет реальная война", - сказал Грозев, сославшись на источник, хорошо знакомый с дочерью Лаврова.

Именно в связи с тем, что Путин даже ближайший круг людей не предупредил о своих планах, и ощущается определенная неуверенность этих людей, когда они публично высказываются по поводу вторжения.

"Поэтому мы и видим у этих людей такие лица. Поэтому такое лицо у Пескова. Очень тяжело назвать это одухотворенным лицом и сказать, что он верит в то, что говорит. Ничего такого ранее мы не видели, но элите очень страшно", - пояснил журналист.

По мнению Грозева, элита пока не готова выступить против Путина.

"Недавно мы с коллегами прослушивали запись разговора одного очень приближенного к Путину олигарха, который другому олигарху сказал, что было бы лучше, если бы он от этого умер (называется некая предполагаемая болезнь), так как он нас уничтожает, он уничтожает Украину, он уничтожает Россию. Вот как они думают. Сейчас они активно и пассивно обдумывают, как с этим покончить", - сказал журналист Bellingcat.