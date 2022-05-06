Надпись на стене Дома Москвы: беженка из Украины рассказала о последствиях конфликта

Как пишет портал Rus.Lsm.lv, женщина боится за себя и за членов своей семьи. Она призналась, что с куртки, сумки и рюкзаков сыновей пришлось снять символы Украины.

"Нас узнают, проявляют агрессию. На Рижском центральном вокзале на нас набросился мужчина. Используя нецензурную лексику, он кричал, что нас найдут и что нам будет плохо. Оставалось 3 минуты до поезда, мы успели сесть. Получается, что на нас началась охота, преследование", - рассказала женщина.

По информации портала, Анастасия с сестрой Дарьей приехала в Ригу из небольшого городка, находящегося под Киевом. Двое суток женщины с тремя детьми ехали в переполненном поезде, а в Латвии осели в маленьком городке. В начале апреля, спустя несколько дней после того, как стало известно о резне в Буче, сестры гуляли по латвийской столице и обнаружили Дом Москвы.

"Есть такое понятие, как посттравматический синдром. Он у нас сейчас есть и очень ярко выражен. Мы шли, увидели вывеску с такими красивыми золотыми буквами: "Дом Москвы". Построен на средства России... Тогда я говорю: "Даша, у тебя есть помада?" - "Есть". И я начала писать "Слава Украине". В это время на стоянке возле здания припарковался белый седан", - вспоминает украинка.

По ее словам, после этого из машины вышла женщина, которая начала кричать и побежала к охраннику Дома Москвы. После того как Анастасия отказалась стереть надпись, началась словесная перепалка, часть которой была снята на мобильный телефон, а затем видео разлетелось по соцсетям.

После случившегося беженки обратились в полицию, так как считают, что видео позиционируется таким образом, что украинцы выставляются враждебно настроенными по отношению к жителям Латвии.

"Она перекрикивала мои слова. Я сказала "рашисты, убийцы". Она начала кричать: "Латыши! Латыши?!" Как будто латыши - убийцы.

Обставлено так, как будто беженец из Украины бегает по городу и разрисовывает фасад здания в центре Риги оскорбительными надписями, называет латышей убийцами.

В комментариях к видео есть призывы нас расстрелять, убить, порезать, связать, депортировать. В заявлении я отметила, что хочу, чтобы исходное видео было удалено, а люди, которые так себя ведут, привлечены к ответственности", - говорит Анастасия.

Полиция в возбуждении уголовного дела отказала - стражи порядка сослались на отсутствие состава преступления. При этом часть видеоматериалов была передана в Госинспекцию данных. По словам главы инспекции Екатерины Мацуки, официальное заключение по этому делу будет дано в течение трех месяцев.

Анастасия признается, что совершила этот поступок под влиянием сильных эмоций. Однако этот всплеск в итоге имеет непредсказуемые и очень неприятные последствия.