Фото ⟩ Посмотрите на открывшийся павильон Агенскалнского рынка

На первом этаже обновленного павильона будут продавать продукты питания, отдавая предпочтение местным продуктам, а на втором этаже расположатся кафе и закусочные, где можно перекусить и выпить в рыночной атмосфере.

На Агенскалнском рынке также будет работать "Молодежная станция" при поддержке Swedbank - инновационный образовательный центр и среда сотрудничества для молодежи, где на междисциплинарных мероприятиях можно встретиться с представителями различных отраслей, ознакомиться с возможностями, предлагаемыми современными профессиями, приобрести новые знания и навыки.

Рынок также участвует в проекте ЕС Horizon 2020 IN-HABIT, который способствует устойчивому развитию через рынок как центральное соседство. Также в проекте предусмотрена кухня совместного творчества, где будут проходить образовательные мероприятия по здоровому образу жизни и экологическому сознанию.

Ранее уже сообщалось, что в конце 2017 года стало известно, что здание рынка будет закрыто из-за плохого технического состояния. Несмотря на возражения жителей, с 1 января 2018 года здание рынка было недоступно для посетителей.

Рынок был передан департаменту имущества Рижской думы в феврале 2018 года, а в мае компания SIA Kalnciema Street, которая управляет кварталом Калнциемс, приобрела право аренды Агенскалнского рынка и прилегающей территории на следующие 30 лет.

В декабре 2018 года компания начала реконструкцию исторического здания Агенскалнского рынка. Рынок восстановлен за счет арендатора.