Рассказ пострадавшего о серьезной аварии на Югле

В минувшее воскресенье, 1 мая, на трассе недалеко от бумажной фабрики Югла, произошло серьезное ДТП с участием автомобилей Mitsubishi Lancer Evolution VI и Volvo V70. Всего в аварии пострадали шесть человек, но только водитель Mitsubishi, президент Автоассоциации Андрис Кулбергс был помещен в реанимацию и теперь вспоминает о событиях и выражает положительное удивление условиями в Рижской Восточной клинической университетской больнице.
Андрис Кулбергс в Twitter выражает особую благодарность Виктору и Вайре, которые первыми правильно отреагировали на ситуацию до прибытия спасателей. Виктор сначала дал ему нож, чтобы разрезать ботинок и попытаться высвободить ногу зажатую между передней частью автомобиля и полом. Потом они отключили аккумулятор, так как зажигание было прижато к ноге Андриса и заглушить двигатель не представлялось возможным.
"Огромный респект Вайре и Виктору, которые первыми правильно среагировали при отключении аккумулятора, потому что я не мог выключить зажигание, застряла нога. Не хочу представлять, если машина загорится, а я застряну там", - пишет Андрис Кулбергс в Twitter.
Тем временем женщина позади разбившегося Volvo оказывала первую помощь как врач, а ребята из автобуса циркулярной пилой пытались выломать дверь и выпилить сиденье. "Это не сработало, потому что я слишком сильно застрял на 30-40 минут, с ногами наполовину в панели".
Люди сильно помогли. Дмитрий собрал на месте вещи Андриса, помог со связью с полицией и допоздна дождался, чтобы вещи вернули жене пострадавшего.
"Пожарные прибыли очень быстро, даже раньше скорой. Гидравлика и режущие машины были готовы в первые минуты. Вместе мы придумали стратегию, как меня вырезать. Очень профессионально и чутко. Снимаю шляпу, щадили мои сломанные ноги", - поделился Кулбергс.
Надо сказать, что в роковой день Андрису очень повезло с выбором обуви. "Как сказал хирург, меня выручили толстые сапоги, которые застряли между полом и панелью, но спасли мои ноги от того, чтобы она была раздроблена. Благодаря им у меня гораздо меньше повреждений!"
Вслед за спасателями приехали врачи, все объяснили, инкапсулировали сломанную ногу, которая висела в ботинке, зафиксировали данные и срочно отвезли в реанимацию, где ждал очередной сюрприз - отношение и оснащение медперсонала.
"В больнице Гайльэзерс меня удивило современное оборудование, очень хороший интерьер и профессиональное отношение врачей. Анестезиолог очень хороший, хирург 3 часа бился за ноги. Персонал на высшем уровне, услужливый, чуткий и дружелюбный. Я поражен тем, как высоко поднялся уровень. Зная, через что приходится проходить персоналу с 80% пациентов, которые являются пьющими, наркоманами, я оцениваю их работу на 10 баллов", - не скрывал своего восхищения пострадавший.
При этом он выражает недопонимание по поводу женщины, которая устроила аварию. Ее не интересует, как дела у пострадавшего. "Женщина на Volvo V70, которая разбила меня при лобовом столкновении на встречной полосе, не приехала и не поинтересовалась моим состоянием, в отличие от стольких знакомых и неизвестных людей".
Nokļūstot šausminošajā avārijā, kopš kuras man noteikti turpmāk būs paniskas bailes no VOLVO V70 uz ielām, kas brauc pretējā joslā un taranē pretīmbraucošos auto