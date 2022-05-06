Рассказ пострадавшего о серьезной аварии на Югле

Андрис Кулбергс в Twitter выражает особую благодарность Виктору и Вайре, которые первыми правильно отреагировали на ситуацию до прибытия спасателей. Виктор сначала дал ему нож, чтобы разрезать ботинок и попытаться высвободить ногу зажатую между передней частью автомобиля и полом. Потом они отключили аккумулятор, так как зажигание было прижато к ноге Андриса и заглушить двигатель не представлялось возможным.

"Огромный респект Вайре и Виктору, которые первыми правильно среагировали при отключении аккумулятора, потому что я не мог выключить зажигание, застряла нога. Не хочу представлять, если машина загорится, а я застряну там", - пишет Андрис Кулбергс в Twitter.

Тем временем женщина позади разбившегося Volvo оказывала первую помощь как врач, а ребята из автобуса циркулярной пилой пытались выломать дверь и выпилить сиденье. "Это не сработало, потому что я слишком сильно застрял на 30-40 минут, с ногами наполовину в панели".

Люди сильно помогли. Дмитрий собрал на месте вещи Андриса, помог со связью с полицией и допоздна дождался, чтобы вещи вернули жене пострадавшего.

"Пожарные прибыли очень быстро, даже раньше скорой. Гидравлика и режущие машины были готовы в первые минуты. Вместе мы придумали стратегию, как меня вырезать. Очень профессионально и чутко. ​​Снимаю шляпу, щадили мои сломанные ноги", - поделился Кулбергс.

ФОТО: Twitter/@AndrisKulbergs

Надо сказать, что в роковой день Андрису очень повезло с выбором обуви. "Как сказал хирург, меня выручили толстые сапоги, которые застряли между полом и панелью, но спасли мои ноги от того, чтобы она была раздроблена. Благодаря им у меня гораздо меньше повреждений!"

Вслед за спасателями приехали врачи, все объяснили, инкапсулировали сломанную ногу, которая висела в ботинке, зафиксировали данные и срочно отвезли в реанимацию, где ждал очередной сюрприз - отношение и оснащение медперсонала.

"В больнице Гайльэзерс меня удивило современное оборудование, очень хороший интерьер и профессиональное отношение врачей. Анестезиолог очень хороший, хирург 3 часа бился за ноги. Персонал на высшем уровне, услужливый, чуткий и дружелюбный. Я поражен тем, как высоко поднялся уровень. Зная, через что приходится проходить персоналу с 80% пациентов, которые являются пьющими, наркоманами, я оцениваю их работу на 10 баллов", - не скрывал своего восхищения пострадавший.

При этом он выражает недопонимание по поводу женщины, которая устроила аварию. Ее не интересует, как дела у пострадавшего. "Женщина на Volvo V70, которая разбила меня при лобовом столкновении на встречной полосе, не приехала и не поинтересовалась моим состоянием, в отличие от стольких знакомых и неизвестных людей".

Nokļūstot šausminošajā avārijā, kopš kuras man noteikti turpmāk būs paniskas bailes no VOLVO V70 uz ielām, kas brauc pretējā joslā un taranē pretīmbraucošos auto



Bet aiz visa šausminošā vēlējos izteikt savus novērojumus ⏬️ pic.twitter.com/2FOI1Ao5UY — Andris Kulbergs 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) May 4, 2022