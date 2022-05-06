Украина: Российские войска почти окружили Северодонецк

"Войска России и [так называемой] Луганской Народной Республики практически осадили город", - заявил украинскому телевидению глава Северодонецкой военной администрации Александр Стрюк.

"Они пытаются занять город через близлежащие деревни", - сказал он.

Взятие Северодонецка принесло бы огромную пользу российской армии, пытающейся захватить весь Донбасс.

Стрюк сказал, что украинской армии все еще удается отражать атаки, но российские войска проявляют настойчивость.

Он обнаружил, что в Северодонецке, где до войны проживало около 100 000 человек, сейчас проживает около 15 000 мирных жителей.

Он добавил, что темпы эвакуации людей замедлились, и в настоящее время из города уверенно уезжают в среднем около десяти человек каждый день.

Уже несколько недель региональные власти призывают людей покинуть Северодонецк, который отделен от Лисичанска рекой Северский. Оба города являются целями российских войск.

Также в сети появились сообщения, что российские войска обстреляли химическое предприятие "Азот" в Северодонецке.