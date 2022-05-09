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Существует очень много пар, которые мечтают о прибавлении в семействе, однако в силу различных обстоятельств на воплощение этой мечты может потребоваться больше времени, чем планировалось. Если оказывается, что наступлению беременности мешают нарушения фертильности, то в наши дни есть множество решений: лечение бесплодия с помощью медикаментов, хирургическое лечение и, если оно не помогает, – медицинское оплодотворение, которое было бы невозможным без такого специалиста, как эмбриолог. Именно работа эмбриолога является важнейшим этапом процедуры медицинского оплодотворения, в которой для достижения успешного результата – наступления беременности – недопустима даже малейшая неточность.

Подробнее с работой эмбриолога и средой, где зарождается новая жизнь, – новой Лабораторией эмбриологии – знакомит заведующая лаборатории клиники Northway, эмбриолог Светлана Котелович.

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Эмбриолог – виртуоз, выполняющий ювелирную работу

Эмбриолог – это специалист, который в лабораторных условиях оценивает качество яйцеклеток и сперматозоидов, подготавливает яйцеклетки к медицинскому оплодотворению и наблюдает за культивацией эмбриона, заботясь о безопасных условиях для его развития.

День эмбриолога начинается с мониторинга инкубатора или «дома для эмбриона», где необходимо поддерживать оптимальный температурный режим и уровень влажности, а также контролировать содержание газов. Далее эмбриолог проверяет эмбрионы, оценивает их по дням культивации и следит за их развитием.

Как поясняет заведующая лаборатории клиники Northway, эмбриолог, «работа эмбриолога требует чрезвычайного терпения, точности и умения принимать ответственные, даже судьбоносные решения. Движения рук эмбриолога должны быть ловкими и даже виртуозными, потому что работу нужно выполнять с ювелирной точностью. Любая неточность может стать огромной ошибкой».

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Команда эмбриологов клиники Northway – целеустремленная и мотивированная

В клинике Northway работают высококвалифицированные эмбриологи с многолетним опытом лабораторной работы. Именно благодаря успешной работе эмбриологов, количество беременностей, наступивших с помощью вспомогательной репродуктивной технологии (ART), с каждым годом увеличивается.

Чтобы достичь наивысших результатов в своей работе и помочь все большему количеству пар в борьбе с бесплодием, эмбриологи клиники Northway регулярно и целенаправленно совершенствуют свои знания и профессиональные компетенции – участвуют как в местных, так и в международных конференциях, симпозиумах, семинарах и курсах, посещают практические семинары, чтобы следить за новейшими тенденциями и инновациями в эмбриологии. Но, как признает эмбриолог клиники Northway, «бесценные знания эмбриолог в основном получает именно из собственного рабочего опыта».

Эмбриолог – это не только работа. Это жизненная миссия – делать все возможное для того, чтобы на свет родился здоровый ребенок. Одновременно это и огромная мотивация, которая заставляет непрерывно совершенствовать свои знания и навыки. «Оказывать помощь людям, решать сложные задачи, наблюдать за результатами проделанной работы и видеть счастливых пациентов, которые доверились нам, чтобы мы помогли исполнить их мечту о родительстве – это доставляет неописуемую радость и мотивирует стремиться к еще более высоким результатам», – говорит эмбриолог.

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Сотрудничество эмбриологов с гинекологами-репродуктологами – важный фактор для успешного лечения бесплодия

Заведующая лаборатории клиники Northway, эмбриолог Светлана Котелович подчеркивает, что успешный результат в лечении бесплодия невозможен без тесного сотрудничества с гинекологами-репродуктологами. В клинике Northway эмбриологи и гинекологи-репродуктологи общими усилиями подбирают подходящий к нуждам пациента протокол, соответствующий метод медицинского оплодотворения, а также решают проблему неудачных предыдущих циклов и помогают подготовиться к процедуре оплодотворения. Индивидуальный подход к каждой паре заметно увеличивает шансы пациентов на наступление беременности в результате медицинского оплодотворения.

Несмотря на то, что работа эмбриолога идет за дверями лаборатории, зачастую имеет место и коммуникация с пациентами. «Мы с радостью консультируем пациентов, которые хотят получить дополнительную информацию о ходе культивации эмбриона, его развитии, а также рассказываем пациентам о возможностях использования донорского материала в нашей клинике», – рассказывает эмбриолог.

Гордость клиники Northway – новая Лаборатория эмбриологии

Лаборатория эмбриологии является важнейшей составляющей любой клиники репродуктивной медицины. Именно здесь проходит важнейший и решающий этап процедуры медицинского оплодотворения – зарождение новой жизни. Человеческие эмбрионы чрезвычайно чувствительны к воздействию различных факторов окружающей среды, и условия, в которых они живут до тех пор, пока не попадут в тело матери, имеют большое значение для правильного и полноценного развития эмбрионов. Поэтому лаборатория, используемые в ней технологии и вспомогательные материалы должны соответствовать самым строгим требованиям.

Помощь парам в том, чтобы победить бесплодие и зачать ребенка, является приоритетом клиники Northway, поэтому в клинике создана совершенно новая Лаборатория эмбриологии, оборудованная новейшими и самыми современными высококачественными технологиями, которые значительно помогают в работе эмбриологов. «Мы создали наилучшие условия для работы с биоматериалом, что позволяет нам обеспечить его комфорт и безопасность, а также помогает достичь высоких результатов», – новой лабораторией гордится заведующая, эмбриолог Светлана Котелович, которая вместе со своей коллегой, эмбриологом клиники Northway Татьяной Феофановой, разработали проект этой лаборатории, строго следя за тем, чтобы она соответствовала высочайшим стандартам качества. В свою очередь, оборудовать лабораторию помогла компания Cooper Surgical – мировой лидер в производстве оборудования для лабораторий IVF, что означает, что оборудования Лаборатории эмбриологии соответствует новейшим стандартам GMP (Good Manufacturing Practice) или надлежащей производственной практики.

В лаборатории клиники Northway проводятся такие процедуры, как:

медицинское оплодотворение (IVF, ICSI, PICSI),

культивация эмбриона до стадии бластоцисты,

внутриматочная инсеминация, или IUI,

витрификация (замораживание и размораживание) эмбрионов и ооцитов,

трансфер эмбрионов (перенос в полость матки),

обработка спермы и подготовка ее к оплодотворению,

вскрытие эмбриональной оболочки с помощью лазера (анг. assisted hatching),

биопсия трофэектодермы или клеток поверхности эмбриона,

хранение генетического материала,

анализ эякулята по стандартам Всемирной организации здравоохранения и его замораживание,

TESA (тестикулярная аспирация сперматозоидов) и MicroTESE (микрохирургическая биопсия тестикул),

работа с программами донорства яйцеклеток, спермы или эмбрионов.

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Строгие требования во всем

Безопасная и стерильная среда

В эмбриологической лаборатории Northway существуют очень высокие требования к чистоте окружающей среды, поэтому в ней обеспечена отдельная приточная и вытяжная вентиляция, оборудованная специальными фильтрами для очищения воздуха от любого загрязнения, в том числе от микрочастиц, аллергенов, бактерий и плесени. Дополнительно в лаборатории установлено оборудование для фильтрации воздуха Coda Aero, которое еще больше очищает воздух и повышает его качество. Также лаборатория оборудована специализированной многоуровневой системой снабжения медицинским газом и системой непрерывного электроснабжения.

Технологии высочайшего класса

Клиника Nortway оборудована новейшей и самой современной аппаратурой, такой, как:

Ламинарный шкаф K-Systems – высокотехнологичная рабочая станция IVF, которая обеспечивает высокую степень защиты биологического материала в ламинарном потоке приточного воздуха. В поверхность ламинаров встроена система RI Witness. В этой нагревательной поверхности есть 5 датчиков для измерения температуры, которые обеспечивают точнейший контроль поверхностных параметров. С помощью встроенного в ламинарный шкаф стереомикроскопа эмбриолог может максимально безопасно работать с клетками.

– высокотехнологичная рабочая станция IVF, которая обеспечивает высокую степень защиты биологического материала в ламинарном потоке приточного воздуха. В поверхность ламинаров встроена система RI Witness. В этой нагревательной поверхности есть 5 датчиков для измерения температуры, которые обеспечивают точнейший контроль поверхностных параметров. С помощью встроенного в ламинарный шкаф стереомикроскопа эмбриолог может максимально безопасно работать с клетками. Долгосрочный настольный инкубатор K-Systems G210 InviCell с интегрированной камерой для смешивания газов (100% N2 и 100% CO2) обеспечивает точную концентрацию CO2 un O2. Инкубатор обеспечивает стабильный уровень рН, температуру, концентрацию газов и осмолярность. В комплекте с патентованной технологией нулевого электромагнитного поля EM Neutratm и передовой технологией нагревания инкубатор обеспечивает оптимальные условия для роста эмбриона. В инкубатор интегрированы HEPA-фильтр-фильтр и УФ-свет.

с интегрированной камерой для смешивания газов (100% N2 и 100% CO2) обеспечивает точную концентрацию CO2 un O2. Инкубатор обеспечивает стабильный уровень рН, температуру, концентрацию газов и осмолярность. В комплекте с патентованной технологией нулевого электромагнитного поля EM Neutratm и передовой технологией нагревания инкубатор обеспечивает оптимальные условия для роста эмбриона. В инкубатор интегрированы HEPA-фильтр-фильтр и УФ-свет. Питательные среды для культивирования Single step – в лаборатории используются самые современные одноступенчатые питательные среды для культивации эмбрионов, которые позволяют не перемещать двух-трехдневных эмбрионов в другую культивационную среду. Это уменьшает вероятность ошибок и не вызывает изменений условий культивации.

в лаборатории используются самые современные одноступенчатые питательные среды для культивации эмбрионов, которые позволяют не перемещать двух-трехдневных эмбрионов в другую культивационную среду. Это уменьшает вероятность ошибок и не вызывает изменений условий культивации. Также в Лаборатории эмбриологии используется инвертированный микроскоп фирмы Nikon TE2000 с системой микроманипуляции Narishige, который необходим для манипуляций с клетками и эмбрионами. С его помощью эмбриологи также оценивают качество развития материала.

Безопасность генетического материала

Вход в эмбриологическую лабораторию закрыт даже для персонала клиники, доступ обеспечен только эмбриологам. IЧтобы попасть в зону эмбриологической лаборатории и соседние помещения, персонал должен переодеться в стерильную одежду, сменить обув, надеть маску, шапочку и перчатки. На полу разложены специальные липкие асептические коврики, которые обеспечивают защиту от любых микроорганизмов, которые могут находиться на подошвах.

Генетический материал хранится в отдельном помещении, в котором обеспечены максимально подходящие для этого условия, чтобы материал был в полной безопасности. Эмбриологи клиники Northway работают в команде, поэтому всегда проводят двойные проверки, чтобы исключить вероятность ошибки.