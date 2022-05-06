Украина сегодня: подарок Путину, шок Лаврова и ложь российских властей
Идет 72-й день войны в Украине. В рубрике "Украина сегодня" рассказываем о главных событиях за последние сутки.
Идет 72-й день войны в Украине. В рубрике "Украина сегодня" рассказываем о главных событиях за последние сутки.
Советник руководителя бюро президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия до 9 мая попытается занять завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Российские власти лгут родственникам погибших моряков с крейсера "Москва". Российская Военная прокуратура заявила, что крейсер "Москва", не находился в территориальных водах Украины и не принимал участия в "специальной военной операции".
Глава российского МИД Сергей Лавров был в шоке от того, что президент Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.
Страны ЕС пытаются согласовать шестой пакет санкций, под которые могут попасть, среди прочих, патриарх Кирилл и бывшая гимнастка Алина Кабаева.
Российские войска почти окружили Северодонецк, об этом в пятницу сообщили местные чиновники в Луганской области Украины.
Западные издания сообщили, что украинский ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" был нанесен благодаря американским разведданным, переданным Украине.
А также история Юлии Ляпун родом из Херсонской области. Она прожила там почти всю жизнь, но в 2018 году встретила военного из Мариуполя – Альберта, влюбилась и переехала к нему. Спустя два года у пары появилась доченька Илона, а спустя шесть лет на Мариуполь напали российские войска.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич посетил столицу Украины Киев.
Также, произошел очередной обмен пленными: Украина вернула 41 человека, включая 13 гражданских, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
Среди вернувшихся из российского плена - 11 женщин и один настоятель храма. Сколько и кого в ответ получила Россия, Верещук не сообщает, пишет Русская служба BBC.
Сводка украинского генштаба
Данные Минобороны РФ
Минобороны РФ отчиталось о достигнутом на шестое мая:
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