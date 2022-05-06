Украина сегодня: подарок Путину, шок Лаврова и ложь российских властей

Советник руководителя бюро президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия до 9 мая попытается занять завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Российские власти лгут родственникам погибших моряков с крейсера "Москва". Российская Военная прокуратура заявила, что крейсер "Москва", не находился в территориальных водах Украины и не принимал участия в "специальной военной операции".

Глава российского МИД Сергей Лавров был в шоке от того, что президент Владимир Путин начал полномасштабную войну против Украины.

Страны ЕС пытаются согласовать шестой пакет санкций, под которые могут попасть, среди прочих, патриарх Кирилл и бывшая гимнастка Алина Кабаева.

Российские войска почти окружили Северодонецк, об этом в пятницу сообщили местные чиновники в Луганской области Украины.

Западные издания сообщили, что украинский ракетный удар по российскому крейсеру "Москва" был нанесен благодаря американским разведданным, переданным Украине.

А также история Юлии Ляпун родом из Херсонской области. Она прожила там почти всю жизнь, но в 2018 году встретила военного из Мариуполя – Альберта, влюбилась и переехала к нему. Спустя два года у пары появилась доченька Илона, а спустя шесть лет на Мариуполь напали российские войска.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич посетил столицу Украины Киев.

Также, произошел очередной обмен пленными: Украина вернула 41 человека, включая 13 гражданских, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Среди вернувшихся из российского плена - 11 женщин и один настоятель храма. Сколько и кого в ответ получила Россия, Верещук не сообщает, пишет Русская служба BBC.

Сводка украинского генштаба

Украинские войска отбили населенные пункты Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и часть села Черкасские Тишки.

Российская армия не оставляет попыток продвинуться на восточном фронте. На Слобожанском и Донецком направлениях атакует активно, на Волынском и Полесском - нет.

Обстрелы не прекращаются

Бои идут за Шандриголово, Рубежное и Воеводовку.

Данные Минобороны РФ

Минобороны РФ отчиталось о достигнутом на шестое мая:

воздушно-космические силы уничтожили крупный склад боеприпасов в Краматорске

авиация за ночь поразила 24 военных объекта

ракетные войска уничтожили пусковую установку украинского ЗРК С-300

артиллерия поразила шесть пунктов управления, включая три склада боеприпасов и 187 опорных пунктов

средствами ПВО сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У".