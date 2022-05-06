Пт, 6.05.2022
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СМИ: в центре столицы Кубы прогремел мощный взрыв

Взрыв в отеле ФОТО: REUTERS/Alexandre Meneghini/Scanpix

Сильный взрыв произошел в отеле Saratoga в центре столицы Кубы. Причины пока неизвестны, сообщает "Новая газета. Европа".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже заявил, что причиной взрыва отеля в центре Гаваны не была бомба. Однако настоящую причину он при этом не назвал. По словам президента, идет расследование инцидента. На данный момент сообщается о гибели четырех человек.

В социальных сетях распространяются видео и кадры с места происшествия, на которых видны сильные повреждения инфраструктуры отеля.

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