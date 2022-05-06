СМИ: в центре столицы Кубы прогремел мощный взрыв

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже заявил, что причиной взрыва отеля в центре Гаваны не была бомба. Однако настоящую причину он при этом не назвал. По словам президента, идет расследование инцидента. На данный момент сообщается о гибели четырех человек.