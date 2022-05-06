Сб, 7.05.2022
Нас узнают, проявляют агрессию. На Рижском центральном вокзале на нас набросился мужчина. Используя нецензурную лексику, он кричал, что нас найдут и что нам будет плохо. Анастасия, беженка из Украины
Анастасия, беженка из Украины

В центре столицы Кубы прогремел мощный взрыв: погибли 22 человека

Взрыв в отеле ФОТО: REUTERS/Alexandre Meneghini/Scanpix

Сильный взрыв произошел в историческом отеле Saratoga в центре столицы Кубы. Причины пока неизвестны, сообщает "Новая газета. Европа".

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже заявил, что причиной взрыва в отеле в центре Гаваны не была бомба. Однако настоящую причину он при этом не назвал. По словам президента, идет расследование инцидента. На данный момент сообщается о 22 погибших. Более 60 были госпитализированы, пишет Русская служба BBC.

В социальных сетях распространяются видео и кадры с места происшествия, на которых видны сильные повреждения инфраструктуры отеля.

Предполагается, что цистерна с газом, припаркованная возле отеля Saratoga, загорелась, в результате чего произошел взрыв. Ранее сообщалось, что причиной взрыва могла стать утечка газа.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Последние новости

НАВЕРХ
Back