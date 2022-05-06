В центре столицы Кубы прогремел мощный взрыв: погибли 22 человека

Президент Кубы Мигель Диас-Канель уже заявил, что причиной взрыва в отеле в центре Гаваны не была бомба. Однако настоящую причину он при этом не назвал. По словам президента, идет расследование инцидента. На данный момент сообщается о 22 погибших. Более 60 были госпитализированы, пишет Русская служба BBC.