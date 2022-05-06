Глава офиса Зеленского: Семь стран готовы гарантировать безопасность Украины

Этими странами являются США, Великобритания, Франция, Германия, Турция, Польша и Италия, сообщил Ермак, добавив, что другие страны также выразили готовность стать гарантами безопасности Украины.

«Каждая страна имеет свою историю и свою политику. Сегодня можно сказать, что мы хотели бы видеть в числе гарантов и Китай, и Индию, и, возможно, другие страны. Но это зависит от позиции этих стран. Китай пока публично не заявлял о своей готовности к такому разговору. Контакты, конечно, есть", - сказал Ермак.

Ермак надеется, что Китай присоединиться, если появится проект документа о гарантиях безопасности.

"Китай - крупный игрок на международной арене, с которым у нас самый большой товарооборот, и я думаю, что это было бы важно как для Китая, так и для Украины", - добавил он.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в будущем документ об окончании войны России против Украины может состоять из двух частей - соглашения о гарантиях безопасности Украины и отдельного двустороннего соглашения между Украиной и Россией.

Последние очные переговоры между украинской и российской делегациями состоялись 29 марта в Стамбуле. Украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, включая подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.