Почему Попасную гуглят в Европе и США, и что там происходит

В последние две недели в Попасной идут тяжелые бои. Ведущая наступление в Донбассе российская армия, несмотря на попытки взять город, не в состоянии прорвать оборону украинских вооруженных сил. Что происходит в Попасной сейчас и каково стратегическое значение этого города в битве за Донбасс?

Попасная - одна из ключевых транспортных развязок в регионе

Небольшой населенный пункт Попасная входит в так называемую малую дугу соприкосновения между Изюмом и Донецком, на которой пытается прорваться и закрепиться российская армия в течение как минимум двух недель, говорит в разговоре с DW глава украинского информационно-консалтингового агенства Defence Express Сергей Згурец.

"Вся эта дуга имеет большое значение и для российской, и для украинской стороны. Для россиян она важна потому, что нужно, во-первых, продемонстрировать какие-то военные успехи, а, во-вторых, продвинуться вперед и захватить территорию в направлении Краматорска, чтобы обеспечить выход к административным границам Донецкой и Луганской областей", - объясняет эксперт.

Для украинских войск, по словам аналитика, это, прежде всего, принципиальный момент - они защищают свою территорию. Попасная, как и расположенные с ней на одной дуге населенные пункты Марьинка, Рубежная и Авдеевка, представляет собой одну из ключевых транспортных развязок в регионе, и имеет важное значение для логистических цепочек. Ни один из этих населенных пунктов не имеет особого стратегического значения, при этом потеря любого из них представляет "системную опасность", объясняет Згурец.

"Если россияне захватят какой-то из этих городов и пробьют там оборону украинской армии, они смогут наращивать оттуда наступление, и поэтому любой из этих пунктов может стать очагом прорыва", - говорит эксперт. Вооруженные силы Украины, по его словам, хорошо это осознают, они используют стратегию мобильной обороны, опираясь на резервы, которые могут подавить продвижение российских войск с помощью артиллерии.

Российская армия использует тактику "выжженной земли"

Россияне, в свою очередь, пытаются пробить оборону украинских войск, нанося бесконечные артиллерийские и ракетные удары. Маленькая Попасная стирается с лица земли всей мощью российской армии - так, как это было с Мариуполем и другими городами в Донбассе, говорит Сергей Згурец. Россия, по его словам, использует в битве за Донбасс тактику "выжженной земли". "Масштабные действия РФ построены на перемалывании мирных городов артиллерией и авиацией. Это тактика массового зачищения территории с уничтожением личного состава ВСУ и мирных жителей", - констатирует эксперт.