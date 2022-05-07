Берлин запретил флаги и символику Украины на мероприятиях 8-9 мая

Соответствующий документ берлинской полиции есть в распоряжении издания "Европейская правда".

Украинские активисты планировали провести мирную акцию в Берлине, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны, в которой погибли миллионы украинцев.

Вице-президент украинско-немецкой ассоциации Ukraine Future Анна Прайне-Косач рассказала "Европейской правде", что две недели назад украинская община в Берлине договорилась с местными властями о проведении акции и получила разрешение.

Ожидалось, что около 20 000 украинцев соберутся в Берлине, чтобы почтить память погибших, но никакой демонстрации не планировалось.

Однако вечером 6 мая полиция Берлина направила организаторам документ, в котором указано о запрете на использование какой-либо украинской символики во время посещения памятников Второй мировой войны. Также было запрещено присутствие на этих объектах представителей украинских организаций.

Документ датирован 4 мая, но отправлен был только 6 мая. Учитывая, что впереди два выходных, обжаловать его будет сложно. Анна Прайне-Косач отметила, что организаторы ищут юридические пути отменить запрет на использование украинской символики.

Властям Берлина были поданы заявки на проведение около 50 демонстраций и мероприятий 8-9 мая, из-за чего власти определили ряд ограничений в 15 районах, опасаясь возникновения конфликтных ситуаций.

Под запрет попали не только флаги России, СССР или так называемых самопровозглашенных ЛНР и ДНР, но и флаги Украины. Также запрещается использование русских и украинских маршей или военных песен.

Среди других запретов - демонстрация символов V или Z, которые используются россиянами в войне против Украины, георгиевских лент и другой символики и знаков поддержки войны России против Украины.

7 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал власти Берлина отменить ограничения на использование украинской символики во время акций, приуроченных к годовщине победы над нацистским режимом 8 и 9 мая, пишет DW.

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной.

Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу",

- сказал Мельник в интервью изданиям группы RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).